هل كتب «الذكاء الاصطناعي» المحتوى المتداول في «لينكد إن»؟

كشفت دراسة حديثة أن معظم المنشورات الطويلة باللغة الإنجليزية على منصة “لينكد إن LinkedIn” يُحتمل أن تكون قد كُتبت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع وايرد، قامت شركة”أوريجنتال Originality AI” للكشف عن المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، بتحليل 8795 منشوراً على منصة “لينكد إن” يتجاوز طولها 100 كلمة، نُشرت بين يناير 2018 وأكتوبر 2024.

ووفقاً للنتائج، كانت نسبة المنشورات المكتوبة بأدوات الذكاء الاصطناعي ضئيلة في السنوات الأولى، لكنها شهدت ارتفاعاً كبيراً مع إطلاق أداة” تشات جي بي تي ChatGPT” في بداية عام 2023، حيث ارتفعت النسبة بنحو 189%، قبل أن تستقر لاحقاً.

ورغم هذه الأرقام، تؤكد شبكة المهنيين أنها لا تتعقب عدد المنشورات التي تم تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس قسم متابعة صفحة خلاصات الأخبار في الشبكة آدم واكييفيتش: “لدينا أنظمة قوية لرصد المحتوى المكرر أو منخفض الجودة، ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار مثل هذا المحتوى على نطاق واسع”.

وأضاف: “نرى الذكاء الاصطناعي كأداة تُسهِّل صياغة الأفكار، ولكن يبقى المحتوى الأصلي هو الأهم”.

ونجحت منصة لينكد إن، التي تُعرف بكونها منصة مهنية تهدف إلى تعزيز الروابط بين المحترفين، في جذب جيل جديد من المستخدمين، بما في ذلك الشباب من جيل الألفية Gen Z، ومع ذلك فإن ظاهرة السعي لجذب الانتباه على الإنترنت أثارت اهتمام الشركات الناشئة التي وجدت في أدوات الذكاء الاصطناعي فرصة لتوسيع جمهورها المستهدف.

توفر أدوات الذكاء الاصطناعي على لينكد إن، التي تتيح كتابة التعليقات أو المنشورات بسهولة، حلولاً للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين ظهورهم المهني، مثل توفير تهنئة جاهزة في غضون ثوانٍ بدلاً من دقائق.

يُذكر أن أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى النصي أو المصور أو الفيديو داخل منصات التواصل الاجتماعي والمهني تشهد تطوراً مستمراً وسريعاً، حيث تحرص شركة ميتا على طرح تحديثات متجددة لأدواتها ومزايا الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى على منصاتها فيسبوك وانستجرام، بما في ذلك تصميم الصور وإنشاء المنشورات النصية، بل وتحرير الفيديوهات.