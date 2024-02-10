هل نقول وداعا للشوكولاتة؟

تتمتع الشوكولاتة بشعبية عالمية، فهي واحدة من أكثر أصناف الحلوى المفضلة لدى الكثيرين في أنحاء العالم، وهذا ما يجعل منها سلعة جذابة في عالم الأعمال والتجارة.

وللمرة الأولى في التاريخ،ارتفعت أسعار حبوب الكاكاو بالجملة، لتبلغ أعلى مستويات قياسية لها، وتجاوزت القيمة التبادلية لحبوب الكاكاو سعر 6 آلاف دولار للطن الواحد، الأمر الذي سينعكس مزيداً من التضخم في أسعار الشوكولاتة، خلال الفترة المقبلة، ما يعد خبراً سيئاً بالنسبة لمحبيها.

ووفق بيانات تجارية، فإن السبب الرئيسي لتسارع الأسعار هو الجفاف في غرب أفريقيا، وهي المنطقة التي تمثل ثلثي محصول الكاكاو في العالم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأسمدة وأزمة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وبلغت قيمة إمدادات صناعة الشوكولا العالمية، في العام 2022 نحو 117 مليار دولار وفقاً لبيانات من شركة أبحاث المستهلكين يورومونيتور إنترناشونال.