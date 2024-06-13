هل يجوز صيام يوم عرفة هذا العام؟

يصادف يوم عرفة لهذا العام، يوم السبت، ما أوقع حجاج بيت الله الحرام في حالة من التساؤل حول جواز صيام هذا اليوم، انطلاقة من العرف السائد، بكراهة إفراد يوم السبت في الصيام.

دائرة الإفتاء العام في الأردن أوضحت هذا اللبس، اليوم الخميس، وأفتت بجواز صيام يوم عرفة، السبت المقبل، الذي يسبق بدء عيد الأضحى بيوم.

وقالت الدائرة: “يسن صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت؛ لأن ذلك مستثنى من كراهة إفراد يوم السبت بالصيام، فكراهة إفراد يوم السبت مخصوصة في حال صوم النفل المطلقن الذي يكون دون سبب معين، أما إذا كان لسبب كصيام يوم وإفطار يوم، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، فوافق يوم السبت، فلا يكره حينئذ صيام يوم السبت منفرداً”.

ونقلت قناة المملكة عن الدائرة قولها “يسن صيام يوم عرفة ولو صادف يوم السبت، ولا كراهة في ذلك سواء صام يوماً قبله أو لم يصم؛ لأنه من النفل المؤقت بوقت معين “.