هل يحمي «الذكاء الاصطناعي» الهواتف من السرقة؟

أضافت شركة “غوغل”، ميزة لهواتف Pixel ميزة جديدة تعتمد على تقنيات “الذكاء الاصطناعي”، لحماية هذه الهواتف من السرقة.

وذكر موقع “انجدجبتEngadget”، أن “الميزة الجديدة تقوم باستمرار بتحليل سيناريوهات استخدام الهاتف وتحديد محاولات الأطراف الثالثة للوصول لبياناته أو اكتشاف حالات سرقة الجهاز”.

وبحسب الموقع، “في حال استشعرت الميزة أن الهاتف تم انتزاعه بسرعة من يد المستخدم ستقوم بقفل الهاتف تلقائيا حتى لا يتمكن من سرقه من استخدامه أو الوصول إلى بياناته”.

ووفق الموقع، فإن “ميزة Identity Check ستعمل تلقائيا في الهاتف الذكي في حال أجريت عدة محاولات غير ناجحة لفك قفل الشاشة أو تغيير كلمات المرور في الجهاز، وللوصول مجددا إلى بيانات الهاتف سيتعين على المستخدم تعطيل الحظر عن طريق استخدام حساب غوغل الإلكتروني وإدخال بياناته البيومترية، مثل بصمة الوجه أو بصمات الأصابع”.

وبحسب الموقع، “بإمكان المستخدم أن يفعّل هذه الميزة في جميع الأماكن التي يتواجد فيها الهاتف عدا الأماكن التي يحددها على أنها آمنة مثل منزله أو مكان عمله، أي في حال اكتشفت الميزة أن الهاتف فقد أو سرق من المستخدم في مكان عام مثلا ستقوم تلقائيا بقفل بياناته”.

ووفق الموقع، “يمكن الاستفادة من هذه الميزة حاليا في جميع هواتف Pixel التي تعمل بأنظمة Android 15، كما سيتم إدخالها قريبا لأنظمة One UI 7 المخصصة لهواتف سامسونغ الذكية، ومن المفترض أن تطرحها غوغل مستقبلا في العديد من هواتف أندرويد الذكية”.