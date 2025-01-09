هل يقترب «الهلال السعودي» من ضم نجم «ليفربول» بصفقة انتقال حر؟

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، مساء الأربعاء، “أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أصبح قريبًا من الانضمام إلى نادي الهلال السعودي بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول مع نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لأي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما. ويحق لصلاح التوقيع من الآن لأي ناد يختاره دون الرجوع لإدارة “الريدز”، على أن ينتقل له مجانا في الموسم المقبل.

في المقابل، فإن نيمار يعاني في السعودية منذ انتقاله للهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، إذ تعرض البرازيلي لإصابة في الرباط الصليبي ولم يلعب إلا سبع مباريات فقط سجل فيها هدفا وصنع آخر.

وينتهي عقد نيمار مع الهلال في يونيو المقبل ويبدو تجديد عقده مع “الزعيم” مستبعدا جدا. وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة الهلال تفكر في ضم صلاح في صفقة انتقال حر كبديل لنيمار.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الهلال يضع صلاح كأحد أكثر الخيارات المحتملة لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

ويرتبط اسم صلاح بالانتقال إلى أكثر من ناد أبرزها باريس سان جيرمان في حين ارتبط نيمار مؤخرا بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي سيجمعه بصديقيه وزميليه السابقين في برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.