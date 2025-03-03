هل ينجح مسلسل «معاوية بن ابي سفيان» في إظهار الحقائق المخفية؟

دافع الكاتب المصري خالد صلاح، مؤلف مسلسل “معاوية”، عن العمل الدرامي الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وذلك بعد قرار العراق منعه من العرض.

وأكد صلاح في بيان نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك أن “المسلسل لا يهدف إلى الترويج لرواية تاريخية معينة أو الانحياز لطرف دون آخر، بل يسعى لتقديم قراءة جديدة لشخصية معاوية بن أبي سفيان، بعيداً عن منطق المنتصر والمهزوم”.

وأوضح صلاح أن “العمل يركز على الجانب الإنساني في شخصية معاوية، ويقدمه كشخصية مركبة، وليس مجرد قائد عسكري أو رجل دولة”.

وقال: “معاوية لم يكن مجرد رجل دولة أو قائد عسكري يخوض معاركه بالسيف، بل كان إنساناً صاغته الأيام كما تصوغ النار الحديد، قاسياً حين تستدعي الحاجة، وليناً حين يتطلب الأمر التروي والتدبر”.

وأضاف صلاح: “سعينا إلى الاقتراب من معاوية كإنسان وجد نفسه وسط زلزال سياسي لا يهدأ، واضطر إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في صراعات لم يخترها بنفسه، بل ألقتها الأقدار بين يديه”.

وأشار المؤلف إلى أن المسلسل يسلط الضوء على “نشأة معاوية في بيت العظمة بين قريش، ورحلة التحولات الكبرى التي شهدها العالم الإسلامي آنذاك، وصولاً إلى الصراع السياسي الذي وجد نفسه فيه. وأكد أن العمل لا يقدم التاريخ بمنطق الأبيض والأسود، بل يسعى إلى فهم شخصية معاوية كروح عاشت وتألمت وانتصرت وأخطأت”.

واختتم صلاح بيانه بالتأكيد على أن “المسلسل يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، ويدعو المشاهدين إلى إعادة التفكير في شخصية تاريخية أثرت في مسار الأحداث الإسلامية، بعيداً عن الجدل المسبق الذي يحيط بها عبر العصور”.