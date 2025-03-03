هل ينجح مسلسل «معاوية بن ابي سفيان» في إظهار الحقائق المخفية؟

دافع الكاتب المصري خالد صلاح، مؤلف مسلسل “معاوية”، عن العمل الدرامي الذي أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وذلك بعد قرار العراق منعه من العرض.
وأكد صلاح في بيان نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك أن “المسلسل لا يهدف إلى الترويج لرواية تاريخية معينة أو الانحياز لطرف دون آخر، بل يسعى لتقديم قراءة جديدة لشخصية معاوية بن أبي سفيان، بعيداً عن منطق المنتصر والمهزوم”.
وأوضح صلاح أن “العمل يركز على الجانب الإنساني في شخصية معاوية، ويقدمه كشخصية مركبة، وليس مجرد قائد عسكري أو رجل دولة”.
وقال: “معاوية لم يكن مجرد رجل دولة أو قائد عسكري يخوض معاركه بالسيف، بل كان إنساناً صاغته الأيام كما تصوغ النار الحديد، قاسياً حين تستدعي الحاجة، وليناً حين يتطلب الأمر التروي والتدبر”.
وأضاف صلاح: “سعينا إلى الاقتراب من معاوية كإنسان وجد نفسه وسط زلزال سياسي لا يهدأ، واضطر إلى أن يكون لاعباً رئيسياً في صراعات لم يخترها بنفسه، بل ألقتها الأقدار بين يديه”.
وأشار المؤلف إلى أن المسلسل يسلط الضوء على “نشأة معاوية في بيت العظمة بين قريش، ورحلة التحولات الكبرى التي شهدها العالم الإسلامي آنذاك، وصولاً إلى الصراع السياسي الذي وجد نفسه فيه. وأكد أن العمل لا يقدم التاريخ بمنطق الأبيض والأسود، بل يسعى إلى فهم شخصية معاوية كروح عاشت وتألمت وانتصرت وأخطأت”.
واختتم صلاح بيانه بالتأكيد على أن “المسلسل يطرح تساؤلات أكثر مما يقدم إجابات، ويدعو المشاهدين إلى إعادة التفكير في شخصية تاريخية أثرت في مسار الأحداث الإسلامية، بعيداً عن الجدل المسبق الذي يحيط بها عبر العصور”.
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