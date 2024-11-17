هناك حد للصبر.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد سيئول

توعّدت “كيم يو جونغ”، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية بأنها ستدفع ثمن باهظ لإرسالها منشورات دعائية عبر الحدود.

وأضافت كيم يو جونغ، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، “أنه تم العثور على أنواع مختلفة من “المنشورات السياسية والأشياء القذرة ألقتها كوريا الجنوبية بالقرب من الحدود وفي الداخل”.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قالت كيم يو جونغ: “إننا ندين بشدة الأعمال المخزية والقذرة التي ارتكبها حثالة كوريا الجنوبية الذين يقومون باستفزازات بنشر أشياء سياسية وتحريضية معادية لنا مرة أخرى في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة”.

وتابعت: “لن يوجد صاحب منزل لا يغضب من مثل هذه القمامة القذرة المنتشرة في الفناء النظيف، التي قد تكره حتى الكلاب لمسها”ن مضيفة “أن قوات الأمن في كوريا الشمالية أغلقت المناطق التي تم العثور فيها على المنشورات وتعمل على التخلص منها”.

وقالت: “هناك حد للصبر، ولقد وصل غضب شعبنا إلى أقصى الحدود، سيدفع هؤلاء الحثالة ثمنا باهظا”.

هذا وكانت وردت كوريا الشمالية على إرسال النشطاء الكوريين الجنوبيين، “بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ وسلع استهلاكية كورية جنوبية”، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب”.