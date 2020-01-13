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هندية تعود للحياة قبل دفنها بلحظات

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 11:25
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ارتفاع الحرارة هو السبب في فقدان وعيها [اخبار ليبيا]

أصيبت الهندية مالاتي تشو غولي البالغة من العمر 55 عاما بارتفاع مفاجئ بدرجة حرارة جسمها، مما دفع عائلتها لنقلها لمستشفى خاصة واقعة في مدينة بيلغاوم في ولاية كارناتاكا الهندية.

وتسبب ارتفاع الحرارة في فقدان مالاتي لوعيها، ودخولها في غيبوبة، وحاول الأطباء إيقاظها لعدة ساعات دون جدوى، ليعلنوا لعائلتها وفاتها.

وقامت عائلتها بتسديد تكاليف المستشفى بشكل فوري، ونقلت جثمان مالاتي إلى منزلها من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، ومن ثم دفنها.

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وفاجأت مالاتي عائلتها باستيقاظها أثناء التحضير لدفنها، لتسود حالة من الفرح والرعب بين الحاضرين.

وقال أحد الحاضرين إن مالاتي كانت في غيبوبة، ولم تكن ميتة كما اعتقد الأطباء، في حين قال آخرون إن معجزة حصلت مع مالاتي، ورفضوا الاعتراف بالتفسيرات العلمية

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