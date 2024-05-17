هنغاريا تستخدم «الفيتو» ضد قرار أوروبي حول أوكرانيا

أعلنت هنغاريا أنها استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد قرار مجلس أوروبا بشأن خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للسلام في بلاده.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو: “أراد المجلس اعتماد قرار يعترف فقط بخطة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي كصيغة للسلام ينبغي النظر فيها ودعمها، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، حيث أعد آخرون أيضا خطط سلام، ليست أسوأ من خطط رئيس أوكرانيا”.

وأوضح سيارتو، “أنه طلب إدراج خطط سلام أخرى في قرار مجلس أوروبا، وقد رفضت الأغلبية هذا الاقتراح، لهذا استخدم حق النقض ضد هذا القرار، ولم يتخذ قرار من المجلس”.