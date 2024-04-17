هنغاريا تطالب قيادة الاتحاد الأوروبي «بالرحيل»

طالب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، قيادة الاتحاد الأوروبي بالرحيل وإتاحة الفرصة أمام قيادات جديدة.

وقال أوربان: “لدينا قيادة الاتحاد الأوروبي ببعض المشاريع الكبيرة التي اختارتها بنفسها وبينها “الانتقال الأخضر” وسياسة التنمية المستدامة والهجرة والسياسة العسكرية وسياسة العقوبات، وفشلت كلها، على القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي الرحيل، نحن بحاجة لزعماء جدد”.

وأضاف: “مبدأ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي تحول إلى أداة للابتزاز السياسي”.

ووصف أوربان، اتفاقية الهجرة الجديدة، بأنها “مسمار إضافي في نعش الاتحاد الأوروبي”.

هذا وعارضت الحكومة الهنغارية في 10 أبريل الجاري، سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة ورفضت دعم اتفاقية الهجرة الجديدة.