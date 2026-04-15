هنغاريا.. زعيم «تيسا» يتجه لتغيير المشهد السياسي في هنغاريا

دعا زعيم حزب “تيسا” بيتر ماغيار، الفائز في الانتخابات البرلمانية الهنغارية الأخيرة، رئيس البلاد تاماس شويوك إلى الاستقالة، ملوّحًا بإمكانية عزله عبر آليات دستورية في حال رفض ذلك.

وقال زعيم حزب “تيسا” بيتر ماغيار، خلال مؤتمر صحفي، إنه طلب من الرئيس التنحي طواعية عقب تغيير الحكومة المرتقب، موضحًا أنه في حال انتخابه رئيسًا للوزراء وتشكيله الحكومة، فإن البرلمان قد يلجأ إلى استخدام صلاحياته لإجراء تعديلات دستورية تؤدي إلى عزله من منصبه.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 12 ابريل، حيث أظهرت نتائج لجنة الانتخابات، بعد فرز 98.9 بالمئة من الأصوات، تقدم حزب “تيسا” بفارق كبير على حزب “فيدس” بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وبحسب النتائج، يحصل حزب “تيسا” على 136 مقعدًا من أصل 199، وهو ما يمنحه أغلبية دستورية، مقابل 57 مقعدًا لحزب “فيدس” الذي حل في المرتبة الثانية.

وفي سياق متصل، أكد زعيم حزب “تيسا” بيتر ماغيار أن بلاده لا تستطيع في الوقت الحالي التخلي عن إمدادات النفط القادمة من Russia، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مصادر الطاقة الحالية رغم التوجه نحو التنويع.

وأوضح، في تصريح لإذاعة “كوسوث”، أن هنغاريا تسعى للحصول على النفط من مصادر متعددة وبأقل تكلفة ممكنة، لكنه شدد على أن خط أنابيب “دروجبا” سيظل عنصرًا أساسيًا في إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن التخلي الكامل عن النفط الروسي غير ممكن في المرحلة الراهنة.

هذا وتشهد هنغاريا تحولًا سياسيًا لافتًا عقب نتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت حزب “تيسا” أغلبية دستورية، ما يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في المشهد السياسي. وفي الوقت ذاته، تواصل البلاد الاعتماد بشكل كبير على واردات الطاقة من روسيا، خاصة عبر خط “دروجبا”، ما يجعل ملف الطاقة أحد أبرز التحديات أمام الحكومة المقبلة.