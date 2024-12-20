هواتف «آيفون» تشتعل حرارة بعد آخر تحديث.. ما السبب؟

أثار تحديث iOS 18.2 الذي أطلقته شركة “آبل” الأسبوع الماضي موجة من الشكاوى بين مستخدمي “آيفون” بسبب ارتفاع ملحوظ في حرارة هواتفهم.

وبحسب منشورات على منصة “ريديت”، أفاد عدد من المستخدمين بأن حرارة هواتفهم ارتفعت بشكل كبير بعد تثبيت التحديث الجديد.

ويزداد الأمر سوءًا عند استخدام تطبيق إمج بلي قرواند Image Playground، المخصص لإنشاء وتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويشير هذا الأمر إلى احتمالية وجود خلل برمجي في التحديث الجديد، خاصة مع تركيز الشكاوى على استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات معالجة عالية من الهاتف.

هذا ولم تعلق “آبل” رسميًا على هذه المشكلة حتى الآن.