هواتف جديدة تتحدّى «آبل وسامسونغ».. ما ميزاتها؟

أعلنت شركة “انفينكسInfinix“، “عن هاتفها الجديد الذي ينافس بمواصفاته أفضل الهواتف الذكية الموجودة حاليا”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف +Infinix Note 50 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.4/74.5/8) ملم، وزنه 209 غ، وشاشاته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسيل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “انفينكسInfinix”، “بمنفذين لشرائح الاتصال، وكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذ USB Type-C 2.، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعلم مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط”.

“اسر” تعود لعالم هواتف أندرويد بجهاز منافس

أعلنت شركة “آسرAcer”، “عن هاتفها الذكي الذي حصل على مواصفات جيّدة وسيطرح قريبا بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Acerone Liquid S272E4 على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (171/78.6/8.9) ملم، وزنه 200غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass 4 المضاد للصدمات والخدوش، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها يعادل 350 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Mediatek MT6765X ، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

وبحسب الشركة، “كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (20+0.3) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل، ودعمت هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وستطرحه في الأسواق العالمية قريبا بلون أساسي هو الأزرق الداكن”.

“آبل” تخطط لإطلاق ساعات ذكية مجهزة بكاميرات!

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، “أن شركة آبل قد تطلق نماذج من ساعاتها الذكية، مجهّزة بكاميرات صغيرة”.

وتبعا لأحدث التسريبات، “فإن “آبل” قد تتخلى عن فكرة إطلاق ساعات Watch SE التي تأتي بهياكل بلاستيكية بسبب تحديات تتعلق بتصميم الساعة وتكلفتها، ولكنها تعمل على تطوير عدة نماذج جديدة من ساعات Apple Watch لتطرحها خلال العامين القادمين”.

وأشار المدون الشهير مارك غورمان، “إلى أن “آبل” تعمل على نموذج عادي من ساعات Apple Watch، سيحصل هذا النموذج على كاميرا صغيرة مدمجة في الشاشة، كما تطور نموذجا من ساعة Apple Watch Ultra سيحصل على كاميرا صغيرة مثبتة على إطار الساعة بجانب زر “Digital Crown.

وبحسب المعلومات، “من غير المتوقع أن تدعم كاميرات ساعات آبل المنتظرة تطبيق FaceTime لمكالمات الفيديو، بل ستكون مخصصة لتشغيل ميزة “الذكاء البصري” التي تتيح للمستخدم الحصول على معلومات سريعة حول الأماكن والأشياء المحيطة به، إذ سيقوم بتوجيه الكاميرا إلى صورة أو مطعم ما لتقوم الساعة بالبحث عن معلومات عنه عبر الإنترنت”.