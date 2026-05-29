هواتف جديدة تشعل «سباق المنافسة».. إطلاقات قوية ومختلفة

أعلنت شركة ZTE عن هاتف جديد موجه لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية، ضمن فئة الهواتف عالية الأداء، في وقت بدأت فيه شركة موتورولا طرح هاتفها الجديد Moto G47 بمواصفات متوازنة تجمع بين المتانة والأداء اليومي، وذلك وفق ما أورد موقع gsmarena المتخصص في تقنيات الهواتف الذكية.

ويأتي هاتف ZTE الجديد بتوجه واضح نحو فئة اللاعبين، حيث يضم نظام تبريد خاص للهيكل يساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة أثناء الاستخدام المطول للألعاب. كما يتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، مع أبعاد تبلغ (163.8/76.5/8.9) ملم ووزن يصل إلى 230 غرامًا.

ويعتمد الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.85 بوصة، بدقة عرض (1216/2688) بكسل، وتردد 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1800 nits، مع حماية بزجاج Corning Gorilla Glass المقاوم للصدمات والخدوش، ما يعزز تجربة الاستخدام البصري خاصة في الألعاب والمحتوى عالي الدقة.

ومن حيث الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهات Redmagic OS 11.5، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 840، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية بدقة (50+50) ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل. كما يحتوي على منفذين لشرائح الاتصال، ومكبرات صوت عالية الأداء، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وتقنية Infrared للتحكم عن بعد، إضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 80 واط أيضًا.

وفي المقابل، بدأت موتورولا طرح هاتف Moto G47 الذي يستهدف فئة الاستخدام اليومي مع تركيز على المتانة، إذ يأتي بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع أبعاد (166.2/76.5/7.8) ملم ووزن 191 غرامًا.

ويحمل الهاتف شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، بدقة (1080/2400) بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة 395 بكسل/الإنش، مع حماية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

ويعمل Moto G47 بنظام أندرويد 16، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 غيغابايت.

ويضم الجهاز كاميرا خلفية ثنائية بدقة (108+2) ميغابيكسل تشمل عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. كما يحتوي على مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات، ومستقبل راديو FM، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 20 واط.

وتعكس هذه الإصدارات توجه الشركات نحو تعزيز الأداء الرسومي، وتحسين تجربة الاستخدام اليومي، مع التركيز على البطارية والشاشات عالية التردد، في سوق يشهد منافسة متصاعدة بين العلامات العالمية.