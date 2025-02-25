هواتف جديدة تنافس أفضل الأنواع «الذكية» المطروحة حالياً

تستعد شركة “انفينكس Infinix”، “لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات”.

وتبعا لأحدث التسريبات “فإن هاتف Infinix Note 50 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 398 بيكسل/الإنش، وسيعمل الهاتف بنظام “أندرويد-15″، ومعالج Mediatek Helio G91 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، يمكن توسيع سعة هذه الذواكر حتى 2 تيرابايت عبر شرائح ذاكرة خارجية”.

وبحسب المعلومات، “الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف تأتي ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمانية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل، دعمت Infinix الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C 2.0، وتقنيات IR للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما حصل الجهاز على تقنيات Bluetooth 5.4، وعلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنه بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 30 واط”.

شركة “نوسينغNothing” تروّج لهاتفها الجديد

بدأت شركة “نوسينغNothing”، “بالترويج لهاتفها الجديد الذي ستنافس به أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا”.

وبحسب الشركة، “يأتي هاتف (Nothing Phone (3a بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.5/77.5/8.4) ملم، وزنه 201 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، كما حميت بزجاج Panda Glass المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Nothing OS 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، ومعالج روسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وعلى تقنيات Bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.