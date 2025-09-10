هواتف جديدة لشركات شهيرة.. ميزة جديدة في «ساعة أبل» وتحذيرات عاجلة من «غوغل»

في وقتٍ تتسابق فيه الشركات الكبرى لتقديم أحدث ابتكاراتها، شهد عالم التقنية هذا اليوم موجة من الإعلانات المثيرة؛ من هواتف ذكية خارقة التصميم والمواصفات من آبل، Tecno، وitel، إلى تحديثات ثورية في ساعات Apple وسماعات AirPods، وفي المقابل، أطلقت غوغل تحذيرًا أمنيًا عاجلًا لمستخدمي أندرويد بسبب ثغرات خطيرة تهدد ملايين الأجهزة حول العالم.

وفي التفاصيل، أعلنت شركة Tecno عن هاتفها الذكي الجديد Pova Slim، المصمم ليكون منافسًا قويًا لهواتف Samsung Galaxy S25 Edge، مع التركيز على التصميم النحيف والأداء العالي والتقنيات الحديثة.

ويتميز الهاتف بسمك 6 ملمترات فقط، مع هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يوفر حماية قوية ضد الاستخدام اليومي والصدمات غير المتوقعة.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة، بدقة 2720×1224 بيكسل، مع معدل تحديث 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/م²، وكثافة 440 بيكسل لكل إنش. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i لضمان مقاومة عالية للخدوش والصدمات، وتوفير تجربة مشاهدة واضحة ونقية، سواء للألعاب أو مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة HIOS 15 المخصصة من Tecno، ويضم معالج Mediatek Dimensity 6400 القوي، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2. كما يحتوي على 8 غيغابايت ذاكرة وصول عشوائي، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، ما يضمن تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وسرعة استجابة ممتازة.

والكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 + 2 ميغابيكسل، تدعم التصوير العريض والتفاصيل الدقيقة، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابيكسل مع عدسة واسعة لتصوير السيلفي الجماعي ومقاطع الفيديو، ما يجعل الهاتف مناسبًا لمحبي التصوير بمختلف الظروف.

ومزود الهاتف ببطارية بسعة 5160 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، لتضمن وقت استخدام طويل واستقلالية مناسبة لمستخدمي الألعاب والمحتوى المرئي، مع قدرة على إعادة الشحن بسرعة.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات FM Radio، وشريحة NFC لتسهيل الدفع الإلكتروني، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ما يعزز من قدرة الهاتف على تلبية مختلف احتياجات المستخدم اليومية.

ويتمتع الهاتف بتصميم أنيق وخفيف الوزن يجمع بين النحافة والمتانة، ما يجعله مناسبًا لحمل الهاتف بسهولة في اليد أو الجيب، مع الحفاظ على أداء قوي ومزايا تقنية متقدمة تضعه في منافسة مباشرة مع هواتف سامسونغ الرائدة في الفئة العليا.

آبل تكشف عن “آيفون Air” الأنحف على الإطلاق.. تصميم ثوري وأداء مدهش مع بطارية تدوم طويلاً

أعلنت شركة آبل خلال فعالية خاصة أقيمت مؤخراً عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “آيفون Air”، والذي يعد أنحف هاتف تنتجه الشركة حتى الآن، بسماكة لا تتجاوز 5.6 ملم فقط، ما يجعله إنجازاً تقنياً وتصميماً مذهلاً في عالم الهواتف الذكية.

ويتميز “آيفون Air” بهيكله المصنوع من التيتانيوم الطبي، الذي يوفر خفة وزن وقوة تحمل عالية، مع استخدام زجاج Ceramic Shield الذي قالت آبل إنه أكثر مقاومة للخدوش بثلاث مرات مقارنةً بالموديلات السابقة، ليجمع الهاتف بين الأناقة والمتانة الفائقة في آن واحد.

ويأتي الهاتف مزوداً بشاشة OLED بقياس 6.5 بوصة تدعم تقنية ProMotion مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ما يجعل تجربة التصفح واللعب سلسة جداً. كما تتميز الشاشة بسطوع ذروة يصل إلى 3000 شمعة/م²، مع خاصية Always-On Display وتقليل الانعكاسات بنسبة 75%، لتوفير رؤية واضحة في كافة الظروف.

ورغم نحافة الهاتف، أعلنت آبل أن “آيفون Air” يوفر عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر، وذلك بفضل الاعتماد الكامل على تقنية eSIM، وتحسينات متقدمة في إدارة الطاقة ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 26، بالإضافة إلى ميزة الوضع التكيفي للطاقة التي تضبط استهلاك البطارية حسب استخدام المستخدم.

ويعمل “آيفون Air” بمعالج A19 Pro الجديد، الذي يضم وحدة معالجة مركزية سداسية النواة مع وحدة معالجة رسومات محسنة بنسبة 30%، إلى جانب محرك عصبي متطور لمعالجة الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الهاتف سريعًا للغاية في التعامل مع التطبيقات والألعاب والعمليات المعقدة.

ويدعم الهاتف أحدث تقنيات الاتصال مثل Wi-Fi 7، وBluetooth 6، وبروتوكول Thread الخاص بتقنيات إنترنت الأشياء، مع تحسينات ملحوظة في أداء واستهلاك طاقة شبكات الجيل الخامس (5G)، لضمان اتصال سريع وموثوق.

ويضم “آيفون Air” كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل تقدم صوراً وفيديوهات عالية الجودة، وكاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة التصوير المتزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية، ما يتيح تجربة تصوير فريدة ومتنوعة للمستخدمين.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان أنيقة، مع سعات تخزين متنوعة تبدأ من 256 غيغابايت وتمتد حتى 1 تيرابايت، ويبدأ سعره من 999 دولارًا أمريكيًا، ليكون خياراً متقدماً لمن يبحث عن توازن بين التصميم الرقيق والأداء العالي.

تحذير عاجل من غوغل لمستخدمي أندرويد: ثغرات أمنية حرجة تستدعي التحديث الفوري

أصدرت شركة غوغل تحذيراً عاجلاً لمستخدمي نظام أندرويد، دعت فيه إلى ضرورة تحديث أجهزتهم فوراً بعد اكتشاف ثغرتين أمنيّتين خطيرتين، إحداهما مصنفة كـ”حرجة” وتسمح للقراصنة بالسيطرة على الهواتف دون أي تفاعل من المستخدم.

وحذرت الشركة من أن هذه الثغرات “zero-day” تُستغل فعلياً من قبل القراصنة، ما يعرض ملايين الأجهزة وبيانات المستخدمين للخطر.

وأوصت غوغل باتباع خطوات التحديث الفوري عبر الإعدادات، كما نبهت إلى أن بعض الأجهزة مثل هواتف Pixel تحصل على التحديثات بشكل أسرع مقارنةً ببعض الأجهزة الأخرى كـسامسونغ، التي قد تتأخر في تلقيها.

ودعت غوغل مستخدمي الأجهزة القديمة التي لا تدعم التحديثات إلى ترقية أجهزتهم لتفادي التعرض للاختراق.

آبل تطلق تحديثات تقنية ثورية: سماعات AirPods Pro 3 بميزة الترجمة الفورية وسلسلة “آيفون 17” مع تعزيزات قوية للصحة والتواصل

أعلنت شركة آبل عن إطلاق مجموعة من التحديثات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم عبر الصوت، التصوير، الصحة، والتواصل، حيث كشفت عن سماعات AirPods Pro 3 الجديدة، وسلسلة هواتف آيفون 17، بالإضافة إلى تحديثات مميزة لساعة آبل Series 11.

وأبرز ما يميز سماعات AirPods Pro 3 هو تقديم ميزة الترجمة الفورية بدون استخدام اليدين، حيث يمكن للمستخدمين ترجمة المحادثات بين عدة لغات مباشرة أثناء ارتداء السماعات، مع إمكانية عرض النص المترجم على شاشة “آيفون” كشاشة أفقية للطرف الآخر في حال لم يكن يملك سماعات AirPods.

وتشمل اللغات المدعومة في البداية الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، والإسبانية، مع خطط لإضافة الإيطالية، اليابانية، الكورية، والنسخة المبسطة من الصينية قبل نهاية العام.

إضافة إلى ذلك، تقدم السماعات استشعار معدل ضربات القلب أثناء التمارين، عمر بطارية أطول مقارنةً بالإصدارات السابقة، ثبات وملاءمة محسّنة، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة لجودة صوت ممتازة في جميع الظروف.

وسعر السماعات يبدأ من 219 جنيها إسترلينيا (حوالي 296 دولارًا أمريكيًا).

كما كشفت آبل عن سلسلة آيفون 17 الجديدة، والتي تشمل “آيفون 17 برو” و”آيفون 17 برو ماكس”، بأسعار تبدأ من 1486 دولارًا و1622 دولارًا على التوالي.

وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في آبل: “آيفون 17 برو هو أقوى هاتف آيفون صنعناه على الإطلاق، حيث تم إعادة تصميمه بالكامل لتعزيز الأداء وتحقيق قفزة كبيرة في عمر البطارية.”

وأبرز الميزات في آيفون 17:

* كاميرا أمامية محسنة لصور سيلفي أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

* ميزة Center Stage التي توسع مجال الرؤية أثناء التصوير لتشمل الجميع في الإطار.

* مستشعر جديد لالتقاط صور للمناظر الطبيعية بدون الحاجة لتدوير الهاتف.

* تصميم جديد كليًا يعزز من الأداء والسرعة.

* زيادة ملحوظة في عمر البطارية لتلبية حاجات المستخدمين اليومية المكثفة.

أبل تحدث ثورة صحية: ساعتها الذكية تكشف ارتفاع ضغط الدم بصمت… وتُنقذ حياة الملايين

أعلنت شركة أبل عن دمج تقنية مبتكرة لرصد ارتفاع ضغط الدم في ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 11، لتصبح بذلك أول شركة تطرح هذه الميزة في الأجهزة القابلة للارتداء، في خطوة قد تُنقذ حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

والميزة الجديدة تعتمد على برمجية متطورة ومستشعرات ضوئية تراقب نشاط الأوعية الدموية وتكتشف تغييرات دقيقة في تدفقات الدم، ثم تقوم الخوارزميات الذكية بتحليل صلابة الشرايين والاتجاهات طويلة المدى لضغط الدم.

وبعد 30 يومًا من جمع البيانات بهدوء في الخلفية، تقوم الساعة بتنبيه المستخدم في حال اكتشاف نمط يشير إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأفادت نائبة رئيس أبل لشؤون الصحة، الدكتورة سومبول ديساي، أن هذه الميزة الجديدة طُورت بناء على دراسات شملت أكثر من 100 ألف شخص، ومن المتوقع أن تكشف الساعة أكثر من مليون حالة غير مشخصة لارتفاع ضغط الدم.

وذكرت ديساي أن التقنية الجديدة تستخدم نماذج متقدمة من التعلم الآلي وتُعد إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا في مجال الوقاية الصحية.

ورغم أن الميزة أُطلقت حصريًا في “Series 11″، إلا أن أبل ستوفرها لاحقًا لطرازات أقدم مثل Series 9 وApple Watch Ultra 2، وذلك عبر تحديث نظام التشغيل.

وستُتاح هذه التقنية في أكثر من 150 دولة حول العالم بدءًا من نهاية الشهر الجاري.

هذا ويُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم “القاتل الصامت”، حيث لا تظهر له أعراض مباشرة، لكنه مسؤول عن:

* أكثر من 10 ملايين وفاة سنويًا عالميًا.

* نصف حالات السكتات الدماغية والنوبات القلبية في العالم.

* إصابة 1.3 مليار شخص حول العالم، بينهم 5 ملايين بريطاني دون تشخيص.

وبحسب خبراء الصحة، فإن هذه التقنية الجديدة من أبل قد تكون نقطة تحول في الوقاية المبكرة من أمراض القلب والشرايين، وتفتح الباب أمام جيل جديد من التكنولوجيا الصحية الذكية.

itel تكشف عن هاتف Super 26 Ultra بمواصفات تنافس أفضل هواتف أندرويد لعام 2025

أعلنت شركة itel عن إطلاق هاتفها الجديد “Super 26 Ultra” الذي يأتي بمواصفات تقنية عالية تنافس أفضل هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام.

ويتميز الهاتف بهيكل نحيف بسماكة 6.8 ملم، معتمدًا على معيار IP65 لمقاومة الماء والغبار، وقادر على تحمل الصدمات من ارتفاع يصل إلى متر ونصف تقريبًا.

وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.8 بوصة، بدقة عرض 1080×2436 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، مع كثافة 392 بيكسل لكل إنش، ومعدل سطوع يصل إلى 4500 شمعة/متر مربع، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة itel OS 15، مزود بمعالج Unisoc T7300 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP2، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.