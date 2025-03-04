هواتف سيختفي منها «واتساب» قريباً.. تعرّف عليها!

ذكرت مواقع مختصة بالشأن التقني، “أن أن تطبيق “واتسآب” سيتوقف عن العمل في بعض هواتف “أندرويد” القديمة قريبا”.

وذكر موقع “prufy.ru”، “أن تطبيق “واتسآب”، واعتبارا من 10 مارس الجاري، سيتوقف عن العمل في روسيا في هواتف أندرويد التي يزيد عمرها عن ثماني سنوات، واعتبارا من 5 مايو القادم، لن يكون تطبيق “واتسآب” مدعوما على بعض الهواتف التي تعمل بأنظمة iOS، مثل هواتف: iPhone 6 وiPhone 6 Plus”.

وذكر الموقع، أن “تطبيق “واتسآب”، سيتوقف عن العمل في بعض هواتف أندرويد القديمة، ولن يتمكن أصحاب الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 4.4 KitKat والإصدارات الأقدم من نظام التشغيل من إرسال الرسائل وإجراء المكالمات واستخدام جميع الميزات الأخرى للتطبيق”.