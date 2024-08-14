 هواتف «غوغل» الجديدة تقدم سكرتيرا ذكياً لإدارة حياتنا!

كشفت شركة غوغل، عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي “بيكسل”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط توافر معلومات بأنه سيقدم سكرتيرا ذكياً لإدارة حياتنا!

وقالت الشركة، إنها “طرحت هاتفها الجديد “بيكسل 9” بمجموعة من الميزات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها ما يتعلق بالصور والتصوير، مثل ميزة “المحرر السحري” للصور أو “Magic Editor.

وبحسب الشركة، تناوَبَ عدد من مسؤولي “غوغل” خلال العرض الذي أقيم في المقر الرئيسي للمجموعة في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، على إبراز مزايا هواتف “بيكسل 9” وسواها من أجهزة “غوغل” الذكية”، مضيفة: “نجم اللقاء كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أن “جيميناي” ،Gemini، برنامج “غوغل” الرئيسي في هذا المجال، بات مدمجا في صميم الأجهزة، بحيث يتيح للمستخدمين التواصل المباشر معها”.

وقالت جيني بلاكبيرن، وهي من نواب رئيس المجموعة: “من خلال عروضنا التوضيحية، يمكنكم أن تروا كيف سيساعدكم “جيميناي” على “اندرويد” من خلال جمعه بين معارف عن العالم الحقيقي، والمعلومات المتعلقة بكم، والتطبيقات التي تستخدمونها كل يوم”.

ووفق الشركة، “الميزة الأبرز هي تقنية أو خيار “إضافتي” أو Add Me، في كاميرا بيكسل 9، التي تتيح التقاط صورة جماعية بسهولة من دون الاستعانة بآخرين للالتقاط صورة جماعية، ومن دون الحاجة لأن يكونوا جميعا في نفس إطار الصورة، و ستكون متاحة على جميع هواتف بيكسل 9 عند الإطلاق”.

ووفق الشركة، “بالإضافة إلى ذلك، تتوافر في هواتف “بيكسل 9” ميزة “بيكسل ستوديو”، التي تتيح إنشاء رسوم توضيحية باستخدام مطالبات نصية، ومن ميزات الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عنها غوغل، واحدة يختص بها “بيكسل” فقط تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة”.

ووفق الخبراء، “تتمتع “غوغل” بأرجحية كبيرة في المنافسة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنها أن تجمع بيانات المستخدمين بفضل خدماتها الواسعة النطاق، ومن بينها محركها للبحث ونظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة “اندرويد”، وتطبيقات مثل “يوتيوب” و”غوغل مابس”، و”جي ميل”.

وبحسب الخبراء، “من خلال تزويد أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات، يمكنها أن تصبح أشبه بسكرتير ذي معرفة كلية، متاح الاستخدام في أي وقت، يستطيع تنفيذ عدد كبير من المهام نيابة عن المستخدم”.

يشار إلى أن النسخة الأساسية من هاتف “بيكسل 9″، ذي الشاشة مقاس 6.3 بوصة ستباع بسعر يبدأ من 799 دولارا، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار، أمابيكسل 9 برو، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، وبيكسل 9 برو فولد القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر المقبل.