هواتف متطورة بين يديك.. غوغل بيكسل 10 وRealme P4 Pro بمواصفات مذهلة

شهد سوق الهواتف الذكية هذا الأسبوع إعلانًا مزدوجًا من أكبر الشركات التقنية، حيث أطلقت غوغل سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، في حين كشفت Realme عن هاتفها الرائد “P4 Pro”، الهواتف الجديدة تجمع بين الأداء الفائق والمواصفات التقنية المتقدمة، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق.

Pixel 10.. غوغل تتفوق على آبل بميزات ذكاء اصطناعي!

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل الأربعاء عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة بيكسل 10، التي تضم مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، المصممة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال استدعاء المعلومات الحيوية المخزنة على الجهاز وتحسين جودة الصور الملتقطة.

ويأتي توسيع وظائف الذكاء الاصطناعي في هواتف بيكسل 10 كجزء من جهود غوغل لتعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تغييرات جذرية في مختلف جوانب الحياة.

وتتقدم غوغل خطوة أمام منافستها آبل، التي لم تقدم حتى الآن سوى عدد محدود من وظائف الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون، وفشلت في تحقيق وعدها بتطوير مساعدها الافتراضي “سيري” ليصبح أكثر تفاعلية وتنوعًا.

ومن بين المميزات الجديدة في بيكسل 10، خاصية “ماجيك كيوي” (Magic Kiwi)، التي تعمل كقارئ رقمي للأفكار، حيث تجمع تلقائيًا المعلومات المخزنة على الجهاز وتعرضها عند الحاجة، فعلى سبيل المثال، إذا اتصل المستخدم بشركة طيران، ستتعرف الخاصية على رقم الهاتف وتعرض تفاصيل الرحلة المستلمة عبر البريد الإلكتروني أو تقويم غوغل.

كما تضم الهواتف ميزة “كاميرا كوتش” (Camera Coach)، أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدم على التقاط الصور المثالية من خلال اقتراح أفضل زوايا التأطير والإضاءة وأوضاع العدسة المناسبة تلقائيًا أثناء توجيه الكاميرا نحو الهدف.

يُذكر أن هواتف بيكسل 10 مزودة بأحدث المعالجات التي تتيح لهذه الميزات العمل بكفاءة عالية، ما يعزز مكانة غوغل في سوق الهواتف الذكية ويجعلها منافسًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة المحمولة.

Realme تكشف عن هاتف “P4 Pro” الجديد.. مواصفات رائدة تنافس أفضل هواتف أندرويد

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد “P4 Pro” الذي يعد من أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء والتصوير والمواصفات التقنية.

ويحمل الهاتف هيكلاً متيناً مقاومًا للماء والغبار وفق معياري IP65 وIP66، بأبعاد 162.3×76.2×7.7 ملم، ووزن 189 غراماً، والشاشة OLED بمقاس 6.8 بوصة بدقة 1280×2800 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة/م²، وكثافة تقريبية 453 بيكسل/الإنش، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

ويعمل “P4 Pro” بنظام أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0 قابلة للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50+8 ميغابيكسل تشمل عدسة ultrawide، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، منفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد، وماسح بصمات مدمج في الشاشة. البطارية بسعة 7000 ميلي أمبير وتدعم شحن سريع بقدرة 80 واط.