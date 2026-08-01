هواتف وحواسب بمواصفات استثنائية.. ما أحدث المفاجآت بعالم التقنية؟

كشفت شركة OnePlus عن هاتفها الجديد الذي يأتي بهيكل شديد المتانة ومواصفات تقنية تنافس أحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، بالتزامن مع إعلان شركة موتورولا عن حاسبها الجديد Moto Pad 70 Groove الذي صممته لمنافسة أحدث حواسب غالاكسي وآيباد من سامسونغ وآبل.

وبحسب موقع “gsmarena”، حصل هاتف OnePlus الجديد على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP64، ويأتي بأبعاد تبلغ 166.4 × 78.1 × 8.7 ملم، بينما يبلغ وزنه 214 غراما.

وزود الهاتف بشاشة IPS LCD بقياس 6.8 بوصة، بدقة عرض تبلغ 720 × 1570 بيكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مع سطوع يبلغ 900 شمعة، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة في مشاهدة المحتوى وتشغيل التطبيقات.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد 16” مع واجهات OxygenOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6360 Apex، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، كما يتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر شرائح microSDXC.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، كما زودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0.

ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير مع شاحن باستطاعة 15 واط، ليقدم للمستخدمين قدرة تشغيل طويلة مقارنة بالعديد من الأجهزة التقليدية.

وفي المقابل، أعلنت شركة موتورولا عن حاسبها الجديد Moto Pad 70 Groove، الذي يأتي بمواصفات تستهدف منافسة أجهزة غالاكسي وآيباد الحديثة، حيث حصل على مكبرات صوت من JBL باستطاعة 48 واط لتقديم تجربة صوتية محسنة أثناء مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى.

وجاء الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من مواد عالية الجودة، بأبعاد تبلغ 278.8 × 181.1 × 22.7 ملم، ووزن يصل إلى 775 غراما، كما زود بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

ويحمل Moto Pad 70 Groove شاشة IPS LCD بقياس 12.1 بوصة، بدقة عرض تبلغ 2560 × 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة، مع دعم تقنيات HDR10 وDolby Vision لتحسين جودة عرض الصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد 16″، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7400 ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر شرائح microSDXC.

وزودت موتورولا الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0 وبطارية ضخمة بسعة 10200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

وتعكس هذه الإصدارات الجديدة استمرار المنافسة في سوق الأجهزة الذكية، مع توجه الشركات إلى تقديم أجهزة تجمع بين المتانة، والأداء، والشاشات السريعة، والبطاريات الكبيرة، بهدف جذب المستخدمين الباحثين عن مواصفات قوية ضمن الفئات المتوسطة.