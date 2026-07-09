هواتف وحواسب جديدة.. أداء عالي وتصميم متطور

شهد سوق الأجهزة الذكية خلال الفترة الأخيرة الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات التقنية، تضمنت هاتف Oppo Reno16c، وهاتف Nothing Phone (4b)، إضافة إلى حاسب Asus ROG GR70 المخصص لمحبي الألعاب، مع تركيز الشركات الثلاث على الأداء المرتفع والمواصفات المتقدمة.

وأعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد Reno16c، الذي يدخل المنافسة ضمن فئة هواتف أندرويد الحديثة، مع تصميم يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69K، بأبعاد تبلغ 185.2 × 74.9 × 8.4 ملم، ووزن يصل إلى 195 غرامًا.

وزُود Reno16c بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1080 × 2372 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تبلغ نحو 397 بيكسلًا في الإنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 1400 nits، وحماية بطبقة من الزجاج الكريستالي المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7300 Energy، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2.

كما يتوفر الجهاز بخيارات ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و256 غيغابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50+50+8 ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة جدًا وعدسة تقريب telephoto، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات مدمجًا في الشاشة، إضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.

Nothing Phone (4b).. تصميم مختلف ومعالج Snapdragon

كشفت شركة Nothing عن مواصفات هاتفها الجديد Nothing Phone (4b)، الذي تراهن عليه ليكون من المنافسين في سوق هواتف أندرويد الذكية.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، بأبعاد تبلغ 164.4 × 78.2 × 8.6 ملم، ووزن يصل إلى 210 غرامات، كما زُود بأضواء تفاعلية مميزة على الواجهة الخلفية.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.77 بوصة، بدقة 1080 × 2344 بيكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1200 nits، وكثافة تبلغ نحو 381 بيكسلًا في الإنش، مع حماية من زجاج Dragontail Pro Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل Nothing Phone (4b) بنظام أندرويد 16 مع واجهات Nothing OS 4.1، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية بسعتي 128 و256 غيغابايت.

أما منظومة التصوير فتضم كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50+8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمجًا في الشاشة، إضافة إلى بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 7.5 واط.

Asus ROG GR70.. حاسب صغير مخصص للألعاب القوية

كشفت شركة Asus خلال معرض Computex 2026 عن نماذج جديدة من حاسب ROG GR70، الذي صمم ليكون ضمن فئة الحواسب الصغيرة الموجهة لمحبي ألعاب الفيديو الحديثة.

ويتوفر الجهاز بعدة إصدارات تعتمد على معالجات AMD، حيث تأتي الفئة الأساسية بمعالج Ryzen 9 8940HX من سلسلة Dragon Range، بينما تحصل الفئة الأعلى على معالج Ryzen 9 9955HX3D من سلسلة Fire Range مع ذاكرة تخزين مؤقت إضافية بسعة 64 ميغابايت.

كما تتوفر نسخة متوسطة بمعالج Ryzen 9 9955HX، بينما تعتمد الفئة الأساسية على معالج رسوميات GeForce RTX 5060، في حين تحصل الفئتان الأعلى على بطاقات رسوميات GeForce RTX 5070.

ويأتي الحاسب بأبعاد تبلغ 282.4 × 187.5 × 56.5 ملم، ووزن يصل إلى 2.73 كيلوغرام، مع دعم ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5 SO-DIMM بسعة تصل إلى 32 غيغابايت.

وزُود الجهاز بستة منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen2 Type-C، ومنفذ USB4، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذي DisplayPort 2.1، إضافة إلى منفذ صوت 3.5 ملم.

ويعتمد ROG GR70 على نظام تبريد يضم ثلاث مراوح للحفاظ على الأداء أثناء تشغيل الألعاب والمهام الثقيلة.

ويتوافر حاليًا إصداران من الجهاز، الأول بمعالج Ryzen 9 9955HX3D، وبطاقة RTX 5070، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت، وقرص SSD بسعة 2 تيرابايت، بسعر يبلغ 3196 دولارًا.

أما الإصدار الثاني فيأتي بمعالج Ryzen 9 9955HX، ويبلغ سعره 3135 دولارًا.

هذا وتشهد سوق الأجهزة الإلكترونية منافسة متزايدة بين شركات الهواتف والحواسب، مع توجه الشركات إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين أداء المعالجات، ورفع قدرات البطاريات والكاميرات، إضافة إلى تطوير أجهزة ألعاب صغيرة الحجم قادرة على تقديم أداء قريب من الحواسب المكتبية.