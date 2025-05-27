هواتف وحواسب جديدة بمواصفات متطورة وأسعار تنافسية

مع تصاعد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية، أعلنت شركتا Vivo وXiaomi عن إطلاق منتجات جديدة تتميز بمواصفات تقنية متقدمة وأسعار تنافسية تجذب المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي دون إنفاق مبالغ ضخمة.

Vivo تكشف عن هاتف iQOO Neo 10 بمواصفات متميزة وسعر مغري

قدمت شركة “فيفو Vivo” هاتف iQOO Neo 10 الجديد الذي يدمج بين التصميم الأنيق والمتانة، إذ يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، إضافة إلى مقاومته للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع أبعاد مريحة تتيح سهولة الحمل والاستخدام.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة، ذات دقة عرض 2800×1260 بيكسل وتردد 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 4400 شمعة/م²، ما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية للألعاب والفيديو.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذاكرة وصول عشوائي بين 8 و16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، والكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديو 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل لصور سيلفي عالية الجودة.

كما يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير مع دعم الشحن الفائق بسرعة 120 واط، إضافة إلى ميزات مثل منفذي شريحة اتصال، منفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، ماسح بصمة مدمج في الشاشة، وتقنيات التحكم بالأجهزة عن بعد عبر Infrared. يبدأ سعر الهاتف من نحو 330 يورو، ما يجعله خياراً جذاباً في فئة الهواتف المتقدمة.

Xiaomi تطرح حاسب Pad 7 Ultra بشاشة عملاقة وأداء قوي

في المقابل، كشفت Xiaomi عن حاسبها اللوحي الجديد Pad 7 Ultra الذي يلفت الأنظار بشاشته AMOLED الواسعة بمقاس 14 بوصة، ودقة عرض 3200×2136 بيكسل مع تردد 120 هيرتز، ووسطوع 1600 شمعة/م²، مدعومة بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، لتقديم تجربة مشاهدة غامرة ومذهلة.

وهيكل الجهاز متين مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 305.8×207.5×5.1 ملم ووزن 609 غرامات، ويعمل الحاسب بمعالج Xring O1 المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Immortalis-G925 MC16، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الخلفية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية 32 ميغابيكسل، مزود بمنفذ USB Type-C 3.2 Gen2، ماسح بصمة، شريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير مع شاحن فائق بسرعة 120 واط.

وتعكس هذه الإصدارات الجديدة من Vivo وXiaomi توجه الشركات نحو تقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي، التصميم المتين، والميزات المتطورة، بأسعار تنافسية تتيح للمستخدمين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المختلفة.