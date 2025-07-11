هواتف وساعات ذكية جديدة من «سامسونغ».. ما ميزاتها؟

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن مجموعة من أحدث أجهزتها الذكية وابتكاراتها التقنية المتقدمة، خلال فعالية “Galaxy Unpacked 2025” التي أقيمت في 9 يوليو بمدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأميركية، بحضور إعلامي واسع واهتمام كبير من عشاق التكنولوجيا حول العالم، الحدث شهد إطلاق هواتف ذكية قابلة للطي من الجيل السابع، وساعات ذكية متطورة، إلى جانب الإعلان عن واجهة الاستخدام الجديدة “One UI 8” المصممة خصيصاً لدمج وظائف الذكاء الاصطناعي المحمول على نحو أعمق ضمن منظومة أجهزة سامسونغ. وأكدت الشركة أن الواجهة توفر مستوى متقدماً من حماية البيانات الشخصية، بحسب ما أورده موقع Samsung Newsroom.

وأطلقت شركة سامسونغ هاتفها الجديد Galaxy Z Fold7، الذي صنّف كواحد من أكثر الهواتف القابلة للطي تميزاً في السوق بفضل تصميمه النحيف والتقنيات المتطورة والكاميرات المتقدمة التي يمتلكها.

ويتميز الهاتف بهيكل فائق النحافة، حيث تبلغ سماكته 4.2 ملم فقط عند فتحه، وتصبح 8.9 ملم عند طيه، ما يجعله بحجم هاتف ذكي تقليدي تقريباً، ووزنه الخفيف جداً 215 غراماً يزيد من سهولة الحمل والاستخدام اليومي.

كما جاء الهاتف معتمدًا على مقاومة الماء والغبار بمعيار IP48، مع حماية قوية للشاشة الأمامية بزجاج Gorilla Glass Victus Ceramic 2، والشاشة الخلفية بزجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويبرز Galaxy Z Fold7 أيضاً في قدراته التصويرية التي تعتبر من الأفضل في فئته، حيث زُود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (200 + 12 + 10) ميغابيكسل تشمل عدسات Telephoto وUltrawide، مع قدرة على تصوير فيديوهات بجودة 8K، أما الكاميرا الأمامية فحملت دقة 10 ميغابيكسل مع دعم تصوير فيديو 4K، مما يجعل الهاتف مثالياً لعشاق التصوير الاحترافي ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

والشاشة الداخلية المرنة Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2 جاءت بمقاس 8.0 بوصة ودقة عرض (1968 × 2184) بيكسل مع تردد 120 هيرتز، ومعدل سطوع أقصى يصل إلى 2600 شمعة/م²، بينما الشاشة الخارجية بقياس 6.5 بوصة جاءت بدقة (1080 × 2520) بيكسل وتردد 120 هيرتز مع كثافة بكسلات عالية تصل إلى 422 بيكسل/الإنش.

وعلى صعيد الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 12 و16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وزودت سامسونغ الهاتف بمنفذين لشريحتي الاتصال وتقنية eSIM، مع منفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنية Samsung DeX التي تتيح تجربة حوسبة شبيهة بأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

غالاكسي زد فليب 7: تصميم أكثر أناقة وذكاء

الهاتف القابل للطي الثاني في الحدث كان “Galaxy Z Flip 7″، الذي جاء بتصميم أنحف وأخف وزناً، مزوداً بشاشة خارجية بحجم 4.1 بوصة من نوع “سوبر أموليد”، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

الهاتف يعمل أيضاً بتقنيات “غالاكسي آي آي”، ويتوفر بأربعة ألوان.

ساعات “غالاكسي واتش 8”: ذكاء صناعي شخصي وتحسينات صحية دقيقة

أطلقت سامسونغ سلسلة “Galaxy Watch 8” التي تشمل تحسينات صحية ورياضية متقدمة، أبرزها:

تحليل مستوى الجري

نصائح شخصية للياقة البدنية

تنبيهات مخصصة لمواعيد النوم

مراقبة ضغط الدم أثناء النوم

وتدعم السلسلة أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة من بينها “Google Gemini”.