هواتف وسماعات ونظارات.. ماذا يحمل «عالم التقنية» من ابتكارات جديدة؟

أعلنت شركة “شاوميXiaomi“، “عن هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد لعام 2025”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Poco F7 Ultra على هيكل مميز التصميم مصنوع من أجود المواد، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد هيكله (160.3/75/8.4) ملم، وزنه 212 غ، وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3200 شمعة/م، وتعمل الشاشة مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، والكاميرا الأساسية للجهاز أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+32) ميغابيكسل، توثق فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على تقنيات Bluetooth 6.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّز ببطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط”.

“سوني” تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة

أعلنت شركة “سوني”، “عن سماعاتها اللاسلكية Sony WF-C710N التي حصلت على تقنيات متطورة وقدرات مميزة في عرض الأصوات، وستطرح بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “فإن السماعات الجديدة تأتي كنسخة مطوّرة عن سماعات Sony WF-C700N، لكنها توفّر إمكانيات أفضل في عرض الأصوات، والأهم من ذلك هو أنها حصلت على بطاريات جديدة تكفيها لمدة أطول، إذ توفر بطاريات هذه السماعات وبطاريات علبة الشحن الخاصة بها إمكانية الاستماع للموسيقى لمدة تصل إلى 40 ساعة”.

ووفق الشركة، “حصلت السماعات أيضا على عدد من الميزات، مثل ميزة Quick Attention، وميزة Find My Equalizer لمساعدة المستخدم على الطريقة الأمثل له لعرض الأصوات، كما جهّزت بميزة عزل الضوضاء الخارجية ما يجعلها مناسبة لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو أثناء التواجد خارج المنزل”.

وبحسب الشركة، “حصلت هذه السماعات على مكبرات صوت ومايكروفونات عالية الأداء، والمميز فيها أيضا هو إمكانية التحكم بها صوتيا عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini أو مساعد Siri الذكي، فضلا عن أنها تنفل الأصوات بسرعة كبيرة من الهاتف او الجهاز الذكي لأذن المستخدم عبر تقنيات “Bluetooth 5.3.

“فيفو” تتحدى “آبل” بنظارتها الجديدة للواقع الافتراضي

أزاحت شركة “فيفو Vivo”، الستار “عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي والتي ستتحدى بها نظارة Vision Pro من آبل”.

وبحسب الشركة، “من حيث المظهر تشبه نظارة vivo Vision الجديدة نظارات Apple Vision Pro التي ظهرت العام الماضي، وخصوصا من حيث تصميم العدسات والحزام الذي يثبتها على الرأس، كما أنها حصلت على وحدة تحكم خارجية متصلة مع البطارية بسلك لنقل الطاقة”.

وتبعا للتسريبات “فإن النظارة قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وحصلت على كاميرات عالية الدقة، وحساسات لاستشعار حركات يدي المستخدم، وعدساتها مجهزة بشاشات قادرة على عرض الفيديوهات للمستخدم بدقة 8K، كما حصلت هذه النظارة على تقنيات تمكنها من التعامل مع تطبيقات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وستكون قادرة على العمل مع الأجهزة الذكية والروبوتات التي تطورها vivo مستقبلا”.