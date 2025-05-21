هواوي تبتكر لابتوب قابل للطي وMeizu تطلق هاتفًا مذهلاً بسعر منافس

تصميم غير مسبوق وتقنية مستقبلية تضع هواوي في صدارة الابتكار مجددًا، بعد إعلانها عن أول حاسب محمول في العالم مزوّد بشاشة OLED قابلة للطي، الجهاز الجديد، MateBook Fold Ultimate Design، لا يشبه شيئًا مما سبق، إذ يتحول بسلاسة من لابتوب تقليدي إلى جهاز لوحي بشاشة ضخمة تعمل باللمس، ما يمنح المستخدم تجربة هجينة تجمع بين القوة، المرونة، وأناقة التصميم العصري.

وأعلنت شركة هواوي عن إطلاق MateBook Fold Ultimate Design، أول حاسب محمول في العالم مزوّد بشاشة OLED قابلة للطي، ضمن توجه جديد لدمج مرونة الهواتف الذكية بقدرات الحواسب عالية الأداء.

وبحسب الشركة، أبرز ما يميز هذا الجهاز الثوري هو شاشته اللمسية من نوع LTPO OLED، والتي يمكن فتحها بالكامل لتحويل الحاسب إلى جهاز لوحي بشاشة كبيرة، أو طيها ليصبح نصفها العلوي شاشة عرض، والنصف السفلي لوحة مفاتيح لمسية تفاعلية، هذه الشاشة ليست فقط مرنة، بل أيضًا شديدة المتانة، إذ حصلت على 3 طبقات حماية من ألياف الكربون، ما يمنحها مقاومة ممتازة للصدمات.

ووفق الشركة، من حيث الأداء البصري، تقدم الشاشة دقة عالية تصل إلى (3296×2472) بيكسل عند الفتح الكامل، بينما تبلغ دقتها عند الطي (2472×1648) بيكسل، كما تدعم معيار HDR Vivid وتغطي كامل طيف الألوان P3، ما يوفر جودة عرض مذهلة للصور والفيديو، تجعل من الجهاز منصة مثالية للإبداع والترفيه.

وبحسب الشركة، يعمل MateBook Fold Ultimate Design بنظام HarmonyOS 5، مع دعم شامل لتقنيات وبرمجيات هواوي، بما في ذلك أدوات التطوير للمبرمجين، وبرامج WPS Office، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة، المستمدة من تجارب هواوي السابقة في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

ولم تهمل هواوي الأداء الداخلي، إذ زوّدت الحاسب بذواكر وصول عشوائي RAM تبدأ من 32 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، ما يجعله مناسبًا للمحترفين والمستخدمين المتطلبين.

ومن المتوقع أن يُطرح الجهاز بأسعار تتراوح بين 3300 و3700 دولار، ما يعكس فئته الفاخرة وتقنياته المتقدمة، ويضعه في منافسة مباشرة مع أقوى الحواسب في السوق.

هذا وشهد سوق الحواسب المحمولة في السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً مدفوعاً بارتفاع الطلب على الأجهزة التي تجمع بين الأداء العالي والتصميم العملي القابل للتنقل. ومع دخول شركات كبرى مثل هواوي هذا السوق، باتت المنافسة لا تقتصر على المعالجات أو سعة التخزين، بل امتدت إلى الابتكار في الشكل وطرق التفاعل.

ووسعت هواوي، التي برزت بقوة في قطاع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حضورها في عالم الحواسب من خلال تقديم أجهزة تعمل بنظامها الخاص HarmonyOS، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجربة المستخدم السلسة في كل من البرمجيات والتصميم.

ويمثّل إطلاق أول حاسب محمول في العالم بشاشة OLED قابلة للطي امتدادًا لهذه الرؤية، ويعكس توجه الشركات الرائدة نحو تقديم أجهزة هجينة تتجاوز الحدود التقليدية بين الحاسب المحمول والجهاز اللوحي، وتمنح المستخدم حرية أكبر في الاستخدام، سواء للعمل، أو الدراسة، أو الترفيه.

إطلاق هاتف Meizu الجديد بمزايا تقنية عالية وسعر مناسب

بدأت شركة Meizu الترويج لهاتفها الجديد Meizu Note 22، الذي يُتوقع أن يكون منافسًا بارزًا في سوق أجهزة أندرويد، بفضل مزيج متوازن من السعر والمواصفات التقنية المتقدمة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، ويزن 207 غرامًا بأبعاد (167.6 × 75.8 × 9.2) ملم. شاشة IPS LCD بحجم 6.78 بوصة بدقة 2460 × 1080 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع أقصى يصل إلى حوالي 5000 شمعة/م².

ويعمل Meizu Note 22 بنظام مطور يعتمد على أندرويد مع واجهة Flyme AIOS 2، ويحتوي على معالج Unisoc T8200 ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2. يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلي 128 و256 غيغابايت.

وعلى صعيد التصوير، يمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 و2 ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة ومستشعر عمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويتميز الهاتف أيضًا بوجود منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وماسح لبصمات الأصابع، إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

ومن المتوقع طرح Meizu Note 22 في الأسواق العالمية بسعر تقريبي يبلغ 210 يورو، ما يجعله خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن هاتف بمواصفات متقدمة وسعر معقول.