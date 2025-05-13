هواوي تتحدى آبل بمعالج «Kirin X90» الجديد للحواسيب

خطوة جديدة تعزز طموحات هواوي التكنولوجية، إذ تطور الشركة معالجًا متقدمًا يحمل اسم Kirin X90، مخصصًا للحواسيب والأجهزة الذكية المحمولة، هذا المعالج، الذي يمثل أول محاولة من قسم HiSilicon لإنتاج شرائح موجهة للحواسيب، يضع هواوي في منافسة مباشرة مع معالجات آبل من الفئة “M”، ويكشف عن توجه جريء نحو استقلالية أكبر في عالم العتاد التقني.

وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة هواوي، تعمل على تطوير معالج بقدرات مميزة، مخصصًا للحواسيب والأجهزة الذكية المحمولة.

وبحسب أحدث التسريبات، فإن المعالج الذي يحمل اسم Kirin X90 سيكون منافسًا لمعالجات الفئة “M” التي تطورها آبل للحواسيب، وسيخصص للأجهزة التي تعمل بأنظمة HarmonyOS من هواوي، وسيكون المعالج الجديد أول معالج مخصص للحواسيب يطوره قسم HiSilicon التابع لهواوي، كما سيحتوي على بنية مكونة من 10 أنوية، إذ يُعتبر نسخة مطورة عن معالجات Kirin 9010 المستخدمة في هواتف Pura 70.

ويعتقد الخبراء أن الأنوية الأربعة الأساسية في المعالج ستستخدم بنية Taishan V121، فيما ستستخدم الأنوية الأربعة المخصصة للأداء بنية Taishan V120، أما النواتان الموفرتان للطاقة فستعتمدان على بنية Cortex-A510، ما سيسمح للشريحة بتوزيع الحمل بين النوى بشكل فعال اعتمادًا على تعقيد المهام.

وسيتمكن المعالج الجديد من العمل مع الأجهزة المزودة بذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5-6400 تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، ومجهزة بذواكر تخزين من نوع SSD، سعاتها تصل إلى 2 تيرابايت، كما سيكون قادرًا على التعامل مع ثلاثة منافذ من نوع USB-4.

هذا وتأسس قسم HiSilicon التابع لهواوي في أوائل الألفية، وقد لعب دورًا رئيسيًا في تطوير معالجات سلسلة Kirin التي استخدمت في هواتف هواوي الرائدة، وبعد العقوبات الأميركية التي قيدت وصول الشركة إلى تكنولوجيا المعالجات الغربية، كثفت هواوي جهودها لتطوير بنية معالجاتها الخاصة، مما يُعد المعالج Kirin X90 جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز الاستقلالية التقنية.

ويُعد توجه هواوي لتصميم معالجات مخصصة للحواسيب، مشابهًا لتحول شركة آبل إلى معالجاتها الخاصة “Apple Silicon”، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا متزايدًا لدى شركات التكنولوجيا الكبرى نحو تصنيع شرائحها لتلبية متطلبات الأداء والتكامل والخصوصية.

آبل تطلق تحديث iOS 18.5 بميزات متقدمة تشمل الاتصال بالأقمار الصناعية والرقابة الأبوية

أعلنت شركة آبل، اليوم، عن إطلاق تحديث iOS 18.5 لهواتف آيفون، والذي يتضمن مجموعة من الميزات التقنية الجديدة والتحسينات الأمنية، في إطار سعيها لتعزيز تجربة المستخدمين.

ويقدم التحديث دعماً للاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف iPhone 13، بالتعاون مع شركتي الاتصالات Starlink وT-Mobile، ما يتيح للمستخدمين إمكانية إرسال واستقبال الرسائل النصية حتى في حال عدم توفر تغطية شبكة خلوية أو اتصال Wi-Fi.

كما أضاف التحديث ميزة جديدة في مجال الرقابة الأبوية، حيث بات بإمكان الوالدين تلقي إشعارات فورية عند محاولة أطفالهم إدخال رموز لفتح تطبيقات مقيدة، مما يوفر مستوى أعلى من المتابعة والتحكم.

وشمل التحديث تحسينات على خدمات البريد الإلكتروني وخدمة Apple TV، إضافة إلى تطويرات في تجربة الشراء عبر الإنترنت، إلى جانب إصلاحات لثغرات أمنية ومشكلات برمجية في تطبيق Apple Vision Pro المخصص للنظارات الذكية.

ودعت آبل المستخدمين إلى تحديث أجهزتهم للاستفادة من الميزات الجديدة وضمان أعلى درجات الأمان.