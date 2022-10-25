«هواوي» تدعم المواهب الليبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

نظمت شركة “هواوي” الصينية، لأول مرة في ليبيا، يوم الأحد، بالعاصمة طرابلس، حفل الاختتام والتكريم السنوي لبرامج بذور المستقبل وأكاديمية “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات للعام الدراسي 2022م، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل والتأهيل الليبية.

وحضر الحفل كل من وزير العمل والتأهيل علي عابد، ومدير الإعلام والإتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي أحمد سالم، والقائم بأعمال السفارة الصينية بليبيا وانغ كيم، ومدير عام مكتب “هواوي” ليبيا لي ويليانغ.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإنه في عام 2022م، تم اختيار 27 طالبًا ليبيًا من مناطق جغرافية مختلفة بليبيا للمشاركة في البرنامج التدريبي لبذور المستقبل ومدته 7 أيام، وأولت نسخة هذا العام اهتمامًا خاصًا لمفهوم “Tech4Good” الذي شجع الطلاب على العمل في مشاريع تعتمد على أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والبيئية الرئيسية في المنطقة، كما تلقت مساهمة الفريق الليبي الفائز Binary Brains”” لـ Tech4Good دعما جيدا في حفل “هواوي” وذلك لتمكنه من تمثيل ليبيا بنجاح في مسابقة هواوي العالمية بفوزه بالجائزة البرونزية.

وبالإضافة إلى برنامج بذور المستقبل و Tech4Good، تعمل “هواوي” أيضًا على تنفيذ مشاريع أكاديمية “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في ليبيا، حيث وقعت اتفاقيات تعاون مع 9 جامعات ليبية، وقد التحق أكثر من 110 طالبًا و 74 معلمًا في البرنامج لهذا العام. يوفر البرنامج التعلم عبر شبكة الإنترنت وتقديم شهادات للطلاب في المجالات المتطورة مثل 5G والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي كلمة له في الحفل الختامي والتكريم، رحب وزير العمل علي عابد بجميع الطلاب وأعرب عن تقديره وشكره الخاص لشركة “هواوي” على الشراكة الاستراتيجية التي أقامتها مع الحكومة والمؤسسات والجامعات الليبية، وفي ذات المناسبة، هنأ الوزير الطلاب الليبيين على عملهم المتميز وإسهاماتهم التي تضفي تكريما لصورة بلادهم الحبيبة ليبيا.

من جانبه أكد علي أحمد سالم أن تطور الدولة لا يعتمد فقط على التكيف السريع مع التحولات الرقمية ولكن أيضا على الحاجة إلى استخدام الأدوات الرقمية من قِبل الشباب المؤهلين تأهيلا عاليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولهذا السبب أعرب عن امتنانه لمساهمة هواوي في هذه الفرص التدريبية والتطويرية المقدمة للطلاب والجامعات الليبية.

بدوره هنأ وانغ كيم “هواوي” على التزامها المستمر بتطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في ليبيا، كما شجع على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التقنيات العالية والمواهب لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وأعرب المدير العام لمكتب “هواوي” ليبيا لي ويليانغ عن شكره الخاص للوزير علي عابد وعلي أحمد سالم والدكتور مفتاح سالم فتني وجميع الأصدقاء الليبيين الآخرين لدعمهم المستمر لتنفيذ هذه البرامج بنجاح في ليبيا، وقال إن “الشراكة المثمرة بين هواوي والجامعات في ليبيا من خلال الاستثمارات المستمرة في أكاديمية تقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج بذور المستقبل ستخلق بالتأكيد المزيد من الفرص للشباب، وأن هواوي مستعدة للعمل مع جميع الشركاء الليبيين يدا بيد لبناء ليبيا أفضل معا برؤية هواوي (هواوي في ليبيا، هواوي لليبيا).

وانتهزت شركة “هواوي” هذه الفرصة خلال الحفل لتقديم جوائز لأفضل أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وكبار المدربين المعتمدين من أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وكبار مسؤولي الأكاديمية وكذلك كبار طلاب الأكاديمية، إضافة إلى أفضل مجموعات في برنامج بذور المستقبل، وذلك لتفانيهم وجهودهم المستمرة خلال العام الدراسي الماضي.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين.

وتأسست “هواويط في عام 1987م، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.

وتعد “هواوي” واحدة من الشركات المزودة الرئيسية في العالم في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة في أربع مجالات رئيسية (شبكات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية والخدمات السحابية).