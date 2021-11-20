«هواوي» تدعم المواهب الليبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أقامت شركة “هواوي” الصينية، حفل اختتام أكاديمية بذور المستقبل وتكنولوجيا المعلومات السنوي للسنة الأكاديمية 2021 بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحوث العلمية الليبية والتونسية، في فندق “لايكو” بتونس.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد جمع هذا الحدث وكيل وزارة التعليم العالي والبحوث العلمية الليبية صالح عبد الله هدية، ووزير التعليم العالي والبحوث العلمية التونسية منصف بوكثير، والسفير الصيني في تونس جانغ جيانغو، والقائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا وانغ كيمين، والمدير الإقليمي الفرعي لأعمال شركات “هواوي” في ليبيا وتونس جو شو.

وأشار البيان إلى أنه تم اختيار أكثر من 45 طالب ليبي وتونسي هذا العام 2021، للمشاركة في برنامج البذور هذا الذي يدوم 7 أيام.

كما أولت طبعة هذا العام اهتماماً خاصاً للمفهوم الجديد “Tech4Good” الذي شجع الشباب على دراسة أحدث الاتجاهات التكنولوجية للمشاكل الاجتماعية والبيئية الرئيسية في المنطقة، كما شجعت الطلاب على تعزيز مهاراتهم في تنظيم المشاريع الاجتماعية، وتحسين قدرتهم على حل المشاكل وقدراتهم القيادية من خلال العمل الجماعي.

ورحب وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي الدكتور صالح عبدالله هدية، في كلمة بالحفل الختامي، بجميع الطلاب وأعرب عن تقديره للشراكة الإستراتيجية بين هواوي وليبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال برامج “بذور المستقبل” و ” أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، وفي هذه المناسبة هنأ الطلاب الليبيين على عملهم الممتاز ومساهماتهم التي كرمت الصورة الجيدة لليبيا.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحوث العلمية في تونس، على أن نمو بلد ما لا يعتمد فقط على التكيف السريع مع التحولات الرقمية بل أيضا على الحاجة إلى استخدام التحولات الرقمية مع الشباب ذوي المؤهلات العالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعرب عن امتنانه لمساهمة هواوي في فرص التدريب والتطوير التي تتيح كل عام للطلاب التونسيين والليبيين.

وفي ذات السياق، هنأ القائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى ليبيا ، شركة “هواوي” على الالتزام المستمر بتطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، كما شجع على المزيد من التعاون المثمر بين ليبيا والصين في مجالات التكنولوجيات والمواهب العالية لرفع العلاقة الثنائية إلى مستوى أعلى.

بدوره ذكر جو شو في هذه الحدث: “نعتقد أن الشراكة المثمرة بين هواوي والجامعات في ليبيا وكذلك في تونس من خلال الاستثمارات المستمرة في أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبذور المستقبل ستخلق بالتأكيد المزيد من الفرص للشباب. وقعت Huawei ليبيا على مذكرة تفاهم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحوث العلمية الليبية لهذين البرنامجين في أكتوبر من هذا العام.. وهذه هي أول جلسة لهذه البرامج في ليبيا وستقوم Huawei ليبيا باستثمارات مستمرة لها كل عام. ونود أن نعرب عن شكرنا الخاص لوكيل وزارة التعليم العالي صالح عبد الله هدية والدكتور مفتاح سالم فيتني والدكتور مصطفى الكشر، على مساعداتهم المستمرة في تنفيذ هذه البرامج بنجاح. البنية التحتية الرقمية وحدها ليست كافية لدعم التحول الرقمي المستمر، وأشار البنك الدولي إلى أنه يجب تطوير المهارات الرقمية جنبا إلى جنب مع التكنولوجيات والبنية التحتية. ولهذا السبب ستواصل Huawei Libya استثمارنا لنظام بيئي أفضل للمواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا”.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين.

وتأسست Huawei في عام 1987 ، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى Huawei أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.