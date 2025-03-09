«هواوي» تطلق حاسبها الجديد.. ما ميزاته؟

بدأت شركة “هواوي”، “بطرح حاسب MatePad Pro 13.2 الجديد، والذي يلقى رواجا كبيرا بسبب مواصفاته الممتازة”.

وبحسب الشركة، “حصل الحاسب على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (289.1/196.1/5.5) ملم، وزنه 580 غ، وشاشته جاءت من نوع OLED بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2880/1920) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.3، ومعالج Kirin T92، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و 1 تيرابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

ووفق الشركة، “حصل الحاسب على منفذ لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط”.