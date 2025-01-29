«هواوي» تطلق هاتفاً بمواصفات مميزة و«علي بابا» تنافس نماذج  «الذكاء الاصطناعي» الشهيرة

بدأت “شركة هواوي”، “بالترويج لهاتف Nova 13i الذي حصل على كاميرات ومواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم أبعاده (163.3/74.7/8.4) ملم، وزنه 199 غ، وجهّز بشاشة IPS LCD، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2388/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 391 بيكسل/الإنش تقريبا، وحصلت الشاشة على ميزة Always-on display، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، ويعمل الجهاز بنظام EMUI 14.2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 128 و256 غيغابايت”.

ووفق الشركة، “يتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل الكاميرا الأساسية ثنائية العدسة التي أتت بدقة (108+2) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتوثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

دعمت “شركة هواوي”، “هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS و GLONASS و GALILEOو BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزوّدته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 200 يورو تقريبا”.

“علي بابا” تنافس ChatGPT وDeepSeek بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “Alibaba Cloudعلي بابا” الصينية عن تطويرها لنموذج ذكاء اصطناعي جديد، مدعية تفوقه على نماذج DeepSeek وChatGPT.

وتبعا لبيان نشرته الشركة، “فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Qwen 2.5-Max أظهر أداء عاما مرتفعا للغاية، وأظهرت الاختبارات أن هذا النموذج يتفوق في العديد من النواحي على نماذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 وDeepSeek وLlama-3.1-405B”.

وأشار البيان إلى “أن نموذج Qwen 2.5-Max سيكون مجانيا للمستخدمين، وسيكون مفتوح المصدر ليتمكن المطورون من اختبار تقنياته وتحسين قدراته باستمرار”.

وقالت الشركة في بيانها:”نأمل بأن نتمكن من تطوير ذكاء اصطناعي يفوق بقدراته قدرات البشر، وتوجيه الذكاء الاصطناعي لاستكشاف حدود المجهول”.

ويأتي الإعلان Qwen 2.5-Max “في الوقت الذي أعلنت فيه DeepSeek عن إطلاق نسخة جديدة من مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي أحدث ضجة كبيرة في أسواق شركات التكنولوجيا، إذ احتل مؤخرا تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، متجاوزا “ChatGPT.