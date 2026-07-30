هواوي تطلق «وحش التصوير» الجديد.. ما مواصفاته؟

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد Pura 90s Pro Max، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات التقنية المتقدمة، مع تركيز واضح على قدرات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، ليكون من بين الأجهزة الموجهة للمستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية عبر الهاتف.

ويتميز الهاتف بمنظومة كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، تضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا بدقة 50 ميغابيكسل وأخرى بدقة 40 ميغابيكسل، مع دعم عدسة telephoto للتقريب، وعدسة ultrawide للتصوير بزاوية واسعة.

وزودت هواوي الهاتف بمستشعر ليزري للمساعدة في تحديد المسافات وعمق الصورة، ما يساهم في تحسين جودة الصور والتركيز على العناصر المختلفة داخل المشهد، خاصة في ظروف التصوير التي تحتاج إلى دقة أكبر في تقدير العمق.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K، لتلبية احتياجات المستخدمين في تصوير المحتوى المرئي ومكالمات الفيديو وصناعة المحتوى الرقمي.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP، ما يوفر حماية أعلى أثناء الاستخدام اليومي، فيما تبلغ أبعاده 164 ملم للطول و77.1 ملم للعرض و8.1 ملم للسماكة، ويبلغ وزنه 230 غرامًا.

ويحمل Pura 90s Pro Max شاشة LTPO OLED كبيرة بقياس 6.9 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1380 × 2880 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 460 بيكسل لكل بوصة.

كما زودت هواوي الشاشة بطبقة حماية Kunlun Glass، المصممة لمقاومة الصدمات والخدوش، بهدف تعزيز متانة الجهاز وتقليل احتمالية تعرض الشاشة للأضرار أثناء الاستخدام.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16، مع واجهة هواوي EMUI 16، ويعتمد على معالج Kirin 9030S، إلى جانب معالج رسوميات Maleoon 935F، لتقديم أداء مرتفع في تشغيل التطبيقات والألعاب ومعالجة الصور والفيديوهات.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت، ما يمنح المستخدم مساحة كبيرة لحفظ الملفات والصور ومقاطع الفيديو.

ودعمت هواوي الجهاز بمجموعة من تقنيات الاتصال الحديثة، من بينها تقنية eSIM، إضافة إلى منفذي Nano-SIM للاتصال بشبكات الهاتف المحمول، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات.

كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وهي ميزة توفر إمكانية استخدام الهاتف كجهاز تحكم لبعض الأجهزة المنزلية.

ويحصل الهاتف على طاقة تشغيل من بطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط، إلى جانب إمكانية الشحن اللاسلكي بسرعة تصل إلى 80 واط.

وتسعى هواوي من خلال هاتف Pura 90s Pro Max إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية المتقدمة، عبر الجمع بين تقنيات التصوير عالية الدقة، والأداء القوي، والبطارية الكبيرة، في جهاز يستهدف المستخدمين المهتمين بالتصوير وصناعة المحتوى.