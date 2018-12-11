“هواوي” تطلق Honor view 20 بكاميرا خلفية 48 ميجا بكسل

لذا تسعى هواوي لتجديد عقد الطليعة اليوم بهواوي Honor View 20 خليفة الإصدار السابق Honor View 10 الذي كان له وقع وصدى واسع في السوق وقت إطلاقه.

كشف أونور اليوم في مؤتمر في هونغ كونغ عدداً من المواصفات الظاهرية لـ Honor View 20 المزمع إطلاقه في 22 يناير القادم، باحتوائه على شاشة كاملة مشابهة لطراز شاشة سامسونج Infinity-O المستعملة في سامسونج جالكسي A8s التي كشفت عنه الشركة مؤخراً بكاميرا أمامية تتموقع في هالة دائرية على جانب الشاشة كبديل للنتوء، ويملك الهاتف تداخلاً بسيطاً في الشاشة من الجهة السفلية.

فيما دارت العديد من التوقعات سابقاً حول قدرة الكاميرا الخلفية للهاتف واحتمالية أن تكون بدقة 48 ميجا بكسل لتظهر بيانات مؤكدة حول هذا الموضوع حيث يمتلك V20 لمستشعر سوني IMX586 ويعمل بمعالج كيرين 980 ويملك كاميرا خلفية واحدة قادرة على أخد صورة بدقة 48 ميجا بكسل لتكون الشركة على استعداد تام لمجابهة هاتف مواطنتها شاومي التي ألمحت عبر حساب مؤسسها لهاتف مدعوم بكاميرا 48 ميجا بكسل يصل السوق يناير 2019.