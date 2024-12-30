«هواوي» تطوّر حاسباً لوحياً «قابلاً للطي»

ذكرت صحيفة “هواوي سينترال Huawei Central”، أن “شركة هواوي تعمل على مشروع لتطوير أولى حواسبها اللوحية القابلة للطي”.



وتبعا للصحيفة، فإن “الشركة تعمل على تصميم جهاز ذكي يجمع خصائص الحاسب اللوحي والحاسب المحمول معا، والميزة الرئيسية فيه هو شاشته القابلة للطي، فعند فتح هيكل الجهاز سيتحول إلى حاسب لوحي كبير، وعند طي الهيكل ستحول القسم العلوي من إلى شاشة تعمل باللمس والقسم السفلي سيستعمل كلوحة مفاتيح تعمل باللمس أيضا”.

وبحسب الصحيفة، “تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيعمل بنظام HarmonyOS الخاص بأجهزة هواوي، وسيطرح بشع 1800 دولار تقريبا، وسيطرح عام 2025”.

وذكرت صحيفة “هواوي سينترال Huawei Central”، أن “المدراء التنفيذيين لشركة هواوي وعدوا عملاء الشركة بطرح منتجات إلكترونية “فائقة التطور” بحلول العام القادم، وذكروا أن هواوي تعتبر من الشركات الرائدة في عالم الأجهزة الذكية القابلة للطي”.

يذكر أن “شركة هواوي”، كشفت في سبتمبر الماضي، عن أول “هاتف ذكي مجهز بشاشة مرنة يمكن طيها في ثلاث طبقات، وطرح هذا الجهاز بسعر 2800 دولار تقريبا”.