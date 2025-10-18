هواوي تفاجئ الجميع.. هاتف جديد «قابل للطي» ينافس سامسونغ!

بدأت شركة هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيُنافس هواتف سامسونغ القابلة للطي، خاصة سلسلة Galaxy Z Flip.

الاسم: Huawei nova Flip S

Huawei nova Flip S التصميم والأبعاد: عند الفتح: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم عند الطي: 87.8 × 75.4 × 15.1 ملم الوزن: 195 غرام

الشاشة: الشاشة الأساسية: مرنة من نوع Foldable LTPO OLED بحجم 6.94 بوصة، دقة 1136 × 2690 بيكسل، تردد 120 هيرتز الشاشة الخارجية: من نوع LTPO OLED بحجم 2.14 بوصة، دقة 480 × 480 بيكسل، تردد 120 هيرتز

النظام والمعالج: نظام التشغيل: HarmonyOS 5.1 المعالج: Kirin 8030 الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت التخزين الداخلي: 256 أو 512 غيغابايت

الكاميرا: كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 و8 ميغابيكسل (مع عدسة ultrawide) تصوير فيديو بجودة 4K كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل

الميزات الإضافية: منفذين لشرائح الاتصال منفذ USB Type-C 2.0 ماسح لبصمات الأصابع شريحة NFC

البطارية والشحن: سعة البطارية: 4400 ميلي أمبير دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط دعم الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 5 واط

