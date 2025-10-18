هواوي تفاجئ الجميع.. هاتف جديد «قابل للطي» ينافس سامسونغ!

بدأت شركة هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيُنافس هواتف سامسونغ القابلة للطي، خاصة سلسلة Galaxy Z Flip.
- الاسم: Huawei nova Flip S
- التصميم والأبعاد:
- عند الفتح: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم
- عند الطي: 87.8 × 75.4 × 15.1 ملم
- الوزن: 195 غرام
- الشاشة:
- الشاشة الأساسية: مرنة من نوع Foldable LTPO OLED بحجم 6.94 بوصة، دقة 1136 × 2690 بيكسل، تردد 120 هيرتز
- الشاشة الخارجية: من نوع LTPO OLED بحجم 2.14 بوصة، دقة 480 × 480 بيكسل، تردد 120 هيرتز
- النظام والمعالج:
- نظام التشغيل: HarmonyOS 5.1
- المعالج: Kirin 8030
- الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت
- التخزين الداخلي: 256 أو 512 غيغابايت
- الكاميرا:
- كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 و8 ميغابيكسل (مع عدسة ultrawide)
- تصوير فيديو بجودة 4K
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل
- الميزات الإضافية:
- منفذين لشرائح الاتصال
- منفذ USB Type-C 2.0
- ماسح لبصمات الأصابع
- شريحة NFC
- البطارية والشحن:
- سعة البطارية: 4400 ميلي أمبير
- دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط
- دعم الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 5 واط
