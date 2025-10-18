هواوي تفاجئ الجميع.. هاتف جديد «قابل للطي» ينافس سامسونغ!

عين ليبيا | نُشر: السبت، 18 أكتوبر 2025 - 14:38 نُشر: السبت، 18 أكتوبر 2025 - 14:38
تكنولوجيا
رويترز
شركة «هواوي» الصينية

بدأت شركة هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيُنافس هواتف سامسونغ القابلة للطي، خاصة سلسلة Galaxy Z Flip.

  • الاسم: Huawei nova Flip S
  • التصميم والأبعاد:
    • عند الفتح: 169.8 × 75.4 × 6.9 ملم
    • عند الطي: 87.8 × 75.4 × 15.1 ملم
    • الوزن: 195 غرام
  • الشاشة:
    • الشاشة الأساسية: مرنة من نوع Foldable LTPO OLED بحجم 6.94 بوصة، دقة 1136 × 2690 بيكسل، تردد 120 هيرتز
    • الشاشة الخارجية: من نوع LTPO OLED بحجم 2.14 بوصة، دقة 480 × 480 بيكسل، تردد 120 هيرتز
  • النظام والمعالج:
    • نظام التشغيل: HarmonyOS 5.1
    • المعالج: Kirin 8030
    • الذاكرة العشوائية: 12 غيغابايت
    • التخزين الداخلي: 256 أو 512 غيغابايت
  • الكاميرا:
    • كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 و8 ميغابيكسل (مع عدسة ultrawide)
    • تصوير فيديو بجودة 4K
    • كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل
  • الميزات الإضافية:
    • منفذين لشرائح الاتصال
    • منفذ USB Type-C 2.0
    • ماسح لبصمات الأصابع
    • شريحة NFC
  • البطارية والشحن:
    • سعة البطارية: 4400 ميلي أمبير
    • دعم الشحن السريع بقدرة 66 واط
    • دعم الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 5 واط
