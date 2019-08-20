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هواوي تكسب 90 يوماً إضافية لبيع منتجاتها في الأسواق الأمريكية

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 09:42
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أعلن روس أنه تجري إضافة 46 شركة أخرى تابعة لهواوي إلى قائمة الشركات المحظورة. [إنترنت]
أكد وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني هواوي للتكنولوجيا الأميركية، لمدة 90 يوماً.

حيث قال الوزير:

“أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوماً، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي، سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل مع الشركة الصينية”.

ويعتبر الحظر جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات “هواوي”، التي يقول مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكل تهديداً أمنياً للولايات المتحدة.

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كما أعلن روس أنه تجري إضافة 46 شركة أخرى تابعة لهواوي إلى قائمة الشركات المحظورة، مما يعني أن أكثر من 100 شركة تابعة تخضع الآن للقيود.

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