هواوي تكسر الحدود بهاتفها الجديد وAcer تقدّم «حاسب لوحي» بشاشة عملاقة

تقدم شركة هواوي تجربة جديدة كليًا مع هاتفها القابل للطي Mate XTs Ultimate، الذي يجمع بين تصميم ثلاثي الطبقات ثوري وشاشة ضخمة بدقة عالية وأداء قوي مع أحدث التقنيات، في المقابل، تدهش Acer عشاق الحواسب اللوحية بجهاز Iconia A16 الكبير بقياس 16 بوصة، الذي يوفر توازناً مثالياً بين الحجم، المواصفات، والسعر المعقول، مما يجعله خيارًا عمليًا لكل مستخدمي التكنولوجيا الباحثين عن تجربة مرنة وعالية الجودة في جهاز واحد.

هواوي تكتب تاريخًا جديدًا بهاتفها الثوري القابل للطي: Mate XTs Ultimate

تدخل هواوي من جديد بقوة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، كاشفة عن هاتفها الجديد Mate XTs Ultimate الذي يقدم تصميمًا وتقنيات متطورة تُعد الأبرز والأكثر تميزًا في السوق اليوم. هاتف يدمج بين ابتكار هندسي وتصميم مستقبلي، ليمنح المستخدم تجربة فريدة من نوعها.

التصميم الفريد – الطي ثلاثي الطبقات

أكثر ما يميز Mate XTs Ultimate هو تصميمه الفريد من نوعه، حيث يعتمد هيكلًا قابلًا للطي ثلاثي الطبقات، ما يسمح له بالتحول بين عدة أوضاع مختلفة تناسب احتياجات المستخدم.

الأبعاد الكاملة للهاتف عند فتحه: 219 ملم × 156.7 ملم × 4.8 ملم

الأبعاد عند طيه: 156.7 ملم × 73.5 ملم × 12.8 ملم

هذا التصميم المبتكر يجعل الهاتف قابلًا للحمل بسهولة، وفي الوقت نفسه يمنحك شاشة كبيرة للاستخدام المتعدد.

الشاشة – عرض لا يُضاهى

الشاشة الرئيسية من نوع Tri-foldable LTPO OLED بمقاس 10.2 بوصة ، مع دقة عرض عالية تصل إلى 3184 × 2232 بيكسل ، وتردد تحديث سريع جدًا 144 هيرتز ، لتوفر تجربة سلسة ومذهلة في التصفح، الألعاب، ومشاهدة الفيديوهات.

بمقاس ، مع دقة عرض عالية تصل إلى ، وتردد تحديث سريع جدًا ، لتوفر تجربة سلسة ومذهلة في التصفح، الألعاب، ومشاهدة الفيديوهات. شاشة خارجية إضافية بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض 2048 × 2232 بيكسل، تتيح لك استخدام الهاتف في الوضع المطوي دون الحاجة لفتحه.

المواصفات التقنية – أداء مذهل

نظام التشغيل: HarmonyOS 5.1، أحدث نظام من هواوي يقدم سرعة واستجابة فورية مع تحسينات في تعدد المهام وتكامل التطبيقات.

HarmonyOS 5.1، أحدث نظام من هواوي يقدم سرعة واستجابة فورية مع تحسينات في تعدد المهام وتكامل التطبيقات. المعالج: Kirin 9020، معالج قوي يدعم الألعاب الثقيلة والتطبيقات المتطورة بكفاءة عالية.

Kirin 9020، معالج قوي يدعم الألعاب الثقيلة والتطبيقات المتطورة بكفاءة عالية. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 16 جيجابايت، لضمان تعدد مهام سلس.

16 جيجابايت، لضمان تعدد مهام سلس. التخزين الداخلي: خيارات تتراوح بين 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، لتخزين ضخم لجميع ملفاتك وتطبيقاتك.

الكاميرا – تجربة تصوير احترافية

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة: بدقة (50 + 40 + 12) ميغابيكسل، مع مستشعر ليزري لتحديد المسافات بدقة، وعدسة Periscope Telephoto التي توفر تقريب بصري عالي الجودة، مما يتيح لك التقاط صور واضحة ومفصلة حتى من مسافات بعيدة.

بدقة (50 + 40 + 12) ميغابيكسل، مع مستشعر ليزري لتحديد المسافات بدقة، وعدسة التي توفر تقريب بصري عالي الجودة، مما يتيح لك التقاط صور واضحة ومفصلة حتى من مسافات بعيدة. الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميغابيكسل، تضمن صور سيلفي نقية وواضحة.

المزايا الإضافية – أدوات ذكية لحياة أسهل

قلم ذكي: مرفق مع الهاتف، يمكنك من الكتابة والرسم على الشاشة بسهولة، بالإضافة إلى التحكم بالتطبيقات بطريقة أكثر إبداعًا.

مرفق مع الهاتف، يمكنك من الكتابة والرسم على الشاشة بسهولة، بالإضافة إلى التحكم بالتطبيقات بطريقة أكثر إبداعًا. منفذ USB Type-C 3.1 : لشحن سريع ونقل بيانات سريع.

: لشحن سريع ونقل بيانات سريع. تقنية Infrared: تتيح لك التحكم في الأجهزة الإلكترونية المنزلية عن بعد.

تتيح لك التحكم في الأجهزة الإلكترونية المنزلية عن بعد. شريحة NFC: للدفع الإلكتروني والتواصل مع الأجهزة الذكية.

للدفع الإلكتروني والتواصل مع الأجهزة الذكية. ماسح لبصمات الأصابع: في الشاشة لفتح الهاتف بأمان وسرعة.

البطارية والشحن – طاقة تدوم وتُشحن بسرعة

بطارية قوية بسعة 5600 ميلي أمبير تدعم الاستخدام المكثف طوال اليوم.

تدعم الاستخدام المكثف طوال اليوم. شحن سريع بقوة 66 واط ، يشحن الهاتف بسرعة مذهلة خلال دقائق.

، يشحن الهاتف بسرعة مذهلة خلال دقائق. دعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، لتجربة شحن سهلة وخالية من الكابلات.

Acer تكسر القواعد بحاسوب لوحي عملاق بشاشة 16 بوصة ومواصفات مميزة بسعر 300 يورو!

تدخل Acer السوق بحاسوب لوحي جديد يُحدث ضجة بين المستخدمين بفضل شاشة عملاقة وتصميم أنيق يجمع بين الأداء والسعر المناسب.

ويأتي حاسب Iconia A16 الجديد يأتي ليُغير قواعد اللعبة في عالم الأجهزة اللوحية، مع شاشة IPS LCD ضخمة قياس 16 بوصة – واحدة من أكبر الشاشات التي يمكن أن تجدها في جهاز لوحي حالياً.

وتتميز شاشة الجهاز بدقة 1200×1920 بيكسل، وكثافة عرض تقارب 142 بيكسل لكل إنش، ما يمنح المستخدم تجربة بصرية مذهلة، سواء لمشاهدة الأفلام، تصفح الإنترنت، أو العمل على التطبيقات المكتبية. أبعاد الجهاز (369.5×240.2×8.9 ملم) ووزنه الخفيف (980 غراماً) يجعلان من استخدامه اليومي أمراً مريحاً وسلساً، رغم حجمه الكبير.

ويعتمد الجهاز على نظام التشغيل الأحدث “أندرويد 15″، مما يوفر واجهة مستخدم سلسة ومحدثة مع دعم لمجموعة واسعة من التطبيقات، تحت الغطاء، يعمل الحاسب بمعالج Allwinner A733 القوي، إلى جانب معالج الرسوميات IMG BXM-4-64 MC01، وهو تكوين قوي يمكنه التعامل مع المهام اليومية والألعاب المتوسطة بدون عناء.

أما الذاكرة، فهي مميزة أيضاً: 8 جيجابايت من رام تسمح بتعدد المهام بسلاسة، وذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية التوسع عبر بطاقات microSDXC، وبفضل هذه المساحات التخزينية الواسعة، لن تقلق من نفاد مساحة الملفات أو التطبيقات.

فيما يخص التصوير، زودت Acer الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل تستطيع تسجيل فيديوهات Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مما يجعل الحاسب خياراً مناسباً لمكالمات الفيديو والتوثيق البسيط.

ولم تغفل Acer جانب الصوت، حيث جهزت الجهاز بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء تقدم جودة صوت نقية وقوية، تدعم تجربة ترفيهية متكاملة، كما يدعم الجهاز تقنية البلوتوث الحديثة Bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 2.0 للاتصال السريع بالشواحن والأجهزة الخارجية.

وأبرز ما يميز الجهاز هو بطاريته الكبيرة بسعة 8000 مللي أمبير، التي تضمن ساعات طويلة من الاستخدام المستمر دون الحاجة للشحن المتكرر، مما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي سواء في العمل أو الترفيه.