هواوي تكشف أحدث هواتفها.. مواصفات متطورة وقدرات استثنائية

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Mate 70 Air، الذي يعد منافسًا قويًا لأفضل الهواتف الذكية في السوق، حيث يأتي مع مجموعة من الميزات المتطورة التي تركز بشكل خاص على قدرات التصوير وأداء الشاشة.

ويتميز Mate 70 Air بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل للعدسة الرئيسية، بالإضافة إلى 12 ميغابيكسل للعدسة ultrawide، و8 ميغابيكسل لعدسة telephoto.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يفضلون التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة.

والهاتف يتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مما يضمن مقاومته للظروف الصعبة.

أما بالنسبة للأبعاد، فقد جاء الهاتف بحجم 165×81×6.6 ملم، ووزن 208 غرامات. كما يدعم الهاتف استخدام القلم الذكي، الذي يتيح للمستخدمين الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم في التطبيقات بطريقة سلسة.

ويتميز الهاتف بشاشة LTPO OLED بقياس 7.0 بوصة ودقة عرض 1320×2760 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، مما يضمن سلاسة في التفاعل مع المحتوى والتصفح.

وشاشة الهاتف توفر كثافة 437 بيكسل/الإنش وسطوع يصل إلى 4000 شمعة/الإنش، ما يجعلها مثالية للاستخدام في ضوء الشمس المباشر. كما تم حماية الشاشة بزجاج Kunlun Glass المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 5.1، الذي يضمن تجربة استخدام سلسة مع بيئة تشغيل محسّنة، ويعتمد على معالجات Kirin 9020A و Kirin 9020B، ويأتي مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 256 و 512 غيغابايت.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عن بعد.

كما يحتوي على ماسح لبصمات الأصابع. البطارية تأتي بسعة 6500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 66 واط، بالإضافة إلى إمكانية الشحن العكسي للأجهزة الأخرى باستطاعة 5 واط.