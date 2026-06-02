هواوي تكشف عن هاتفها الجديد.. مواصفات تنافس الهواتف الرائدة

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد Nova 16 Ultra، الذي يدخل منافسة الهواتف الذكية الحديثة من حيث الأداء والمواصفات وقدرات التصوير، وفق ما نقل موقع gsmarena.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وبأبعاد تبلغ 163/78.7/7.1 ملم، ووزن يصل إلى 220 غرامًا.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.84 بوصة، بدقة عرض 1320/2856 بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقارب 460 بكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 6000 nits، إضافة إلى دعم تقنية HDR Vivid لتقديم عرض محسّن للصور والفيديوهات، مع حماية زجاج Kunlun المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.1، إلى جانب معالج Kirin 9010S، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

ويضم الجهاز نظام تصوير متقدم يعتمد على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، مزودة بعدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا فائق السرعة بقدرة 100 واط، إضافة إلى شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط.

هذا وتشهد سوق الهواتف الذكية منافسة متصاعدة بين الشركات العالمية، مع توجه واضح نحو تعزيز قدرات التصوير، ورفع كفاءة المعالجات، وتطوير تقنيات الشحن السريع، إلى جانب تحسين جودة الشاشات من حيث السطوع والدقة.

وتواصل هواوي تعزيز حضورها عبر سلسلة Nova التي تستهدف الفئة المتقدمة من المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة متعددة الاستخدامات.