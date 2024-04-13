هواوي تواصل تحدي العقوبات الأمريكية مع ترقب إطلاق هاتف جديد

بدأت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا في السماح للعملاء بتسجيل اهتمامهم بنموذج الهاتف الذكي القادم الذي لم تكشف عنه بعد، ما أثار الترقب بأن أحدث إصدار من هواتف سلسلة بي المتطورة في طريقه.

وعادت الشركة مرة أخرى بقوة إلى سوق الهواتف الذكية المتميزة العام الماضي من خلال سلسلة هواتف مات 60 (Mate 60)، وهو إطلاق احتفلت به وسائل الإعلام الحكومية باعتباره انتصاراً على العقوبات الأميركية على الشركة.

كما أرجع البعض الانخفاض الحاد في مبيعات آيفون من أبل في الصين إلى إطلاق هاتف مات 60.

توقعات بإطلاق هاتف بي 70

وتزايدت التكهنات في الأشهر الأخيرة بأن هواوي ستطلق قريباً هاتف بي 70 (P70)، والذي من المتوقع أن يحتوي، مثل جهاز مات 60، على شريحة متقدمة صينية الصنع.

تتميز سلسلة بي من هواوي بكاميرات متقدمة وتشتهر بتصميمها الأنيق، في حين تركز سلسلة مات، المتطورة أيضاً، على الأداء وميزات الأعمال.

ولم يشهد إطلاق نموذج سيارة ذكية وكمبيوتر محمول لشركة هواوي يوم الخميس أي تفاصيل عن قرب إطلاق هاتف ذكي جديد، ما خيب آمال جحافل المعجبين الذين اشتكوا عبر الإنترنت.

لكن بيانات لرويترز وجدت أن المشترين المهتمين في ثلاثة متاجر لشركة هواوي في بكين يمكنهم التسجيل للحصول على معلومات حول الهاتف دون دفع أي رسوم.

وقال موظفو المبيعات إنه سيتم إخطار العملاء المسجلين بمواصفات الهاتف وألوانه في الوقت المناسب.

ولم تستجب هواوي على الفور لطلب التعليق.

ولم يسبق إطلاق هاتف مات 60، الذي تم الإعلان عنه خلال رحلة قامت بها وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين، أي إعلان مسبق أو كشف عن المواصفات، ما دفع بعض المستخدمين والشركات إلى اختبار الهاتف بطرق متعددة سعياً للتعرف على إمكانياته.

وقال ويل وونغ، المحلل في شركة الأبحاث أي دي سي، عن هذا التكتيك: «تضرب هواوي عصفورين بحجر واحد». وأشار إلى أن الشركة يمكن أن تحافظ على مكانة وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع توليد جو من الغموض والإثارة بشأن عمليات الإطلاق».

أشار آرشي زانغ، محلل الهواتف الذكية في شركة كونتر بوينت ريسرش، إلى أن توفر المخزون كان بمثابة عائق كبير بالنسبة لهاتف مات 60، ومن المحتمل أن يكون كذلك بالنسبة لهاتف بي 70 أيضاً.

وقالت مصادر إن شركة هواوي اضطرت إلى إبطاء إنتاج هواتف مات 60، بسبب قيود الإنتاج والحاجة إلى إعطاء الأولوية لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.