هواوي تُشعل سباق «الذكاء الاصطناعي».. إطلاق أنظمة حوسبة خارقة تنافس أقوى تقنيات العالم

في خطوة جريئة تعكس طموحات الصين في الهيمنة التكنولوجية، أعلنت شركة هواوي العملاقة، عن إطلاق أنظمة حوسبة متطورة وصفتها بأنها “الأقوى في العالم لسنوات قادمة”، في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشف إريك شو، نائب رئيس الشركة، أن هواوي ستطرح قريباً نظامي “أطلس 950” و”أطلس 960″، وهما منصتان فائقو الأداء (سوبربود) صُمّمتا خصيصاً لمهام الذكاء الاصطناعي.

وقال شو إن هذه الأنظمة ستلبي “الطلب المتزايد على قوة الحوسبة”، في ظل تسارع التحول الرقمي عالمياً.

وتتميز أنظمة “سوبربود” بأنها تتكون من عدة أجهزة تعمل بتناغم كجهاز واحد، قادر على تنفيذ عمليات التعلم الآلي، والتحليل، والاستنتاج، بسرعة وكفاءة هائلة. وتُعدّ هذه التكنولوجيا أحد أهم مرتكزات التطبيقات الذكية الحديثة، مثل الرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة، وتحليل البيانات الضخمة.

ويأتي إعلان هواوي في وقت تتصاعد فيه المنافسة الشرسة بين بكين وواشنطن للسيطرة على مفاصل الثورة التقنية الجديدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، وتحتدم هذه المنافسة بين شركتي هواوي الصينية وإنفيديا الأميركية، المصنفتين كأكبر شركتين في العالم في هذا القطاع.

وتواجه كلتا الشركتين قيودًا تجارية صارمة في الأسواق الخارجية، ضمن إطار المواجهة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، وكانت واشنطن قد فرضت قيودًا على تصدير بعض رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين، ما أثار استياء رئيس الشركة الأميركية جنسن هوانغ.

وفي ظل هذه التوترات، تحرص بكين على دعم شركاتها الوطنية مثل هواوي وكامبريكون، حيث دعت الهيئة الصينية للفضاء الإلكتروني مؤخرًا الشركتين لعقد محادثات لمقارنة منتجاتهما مع رقائق إنفيديا، وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وفي حين لم تؤكد وزارة الخارجية الصينية هذه الأنباء، إلا أن المتحدث باسمها لين جيان شدد على رفض بلاده “للممارسات التمييزية التي تستهدف بعض الدول في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا”.