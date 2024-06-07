«هواوي» تُعلن إطلاق شبكة «شينغيو» لدعم الحلول الرقمية في أفريقيا

أعلنت شركة “هواوي” الصينية إطلاق أكثر من 10 منتجات وحلول مبتكرة تناسب أفضل السيناريوهات المتنوعة مثل شبكات الحرم الجامعي وشبكات المنطقة الواسعة وشبكات مراكز البيانات وأمن الشبكات في قارة أفريقيا.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد جاء ذلك خلال الجولة الشمالية الأفريقية من قمة شبكة هواوي 2024 والتي عُقِجت في مدينة مراكش المغربية؛ حيث اجتذبت أكثر من 400 عميل وشريك من مصر وساحل العاج وإثيوبيا والمغرب وغيرها من البلدان.

ونقل البيان عن رئيس خط منتجات الاتصال بالبيانات في هواوي ليون وانغ قوله خلال القمة: “جميع الصناعات تسارع في التحول الذكي، وتتطور الشبكات إلى كافة أشكال الذكاء. على هذا النحو، نقوم بتحديث حلول اتصالات البيانات الخاصة بنا بالكامل من شبكة سحابية ذكية إلى شبكة شينغيو (Xinghe) ذكية معتمدة على تقنية Net5.5G ، وبالتالي تكوين قاعدة أساسية للشبكات استعدادًا لعصر الذكاء”.

وأوضح البيان أن هذه المنتجات والحلول تشمل Wi-Fi 7 لجميع السيناريوهات، ووحدة تبادل اتصالات مركز البيانات النموذجية 400GE الأعلى كثافة في الصناعة (بإجمالي 640 منفذ 400GE)، ووحدة تبادل الاتصالات الفريدة في الصناعة ذات البطاقات المرنة من GE إلى 400GE، وأول جهاز توجيه 400GE بعمق 220 مم في الصناعة، وبوابة متقاربة ذكية شاملة، وNet Master (تطبيق نموذج كبير للشبكات).

وكشفت “هواوي” أيضًا عن 9 حلول محددة للصناعة ومنتجات توزيع رائدة للعملاء في قطاعات الخدمات العامة والتمويل والطاقة الكهربائية والتعليم، مما يؤكد من جديد جهودها للتعمق في الأسواق التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت بيان الشركة إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 يخطط خط منتجات الاتصال بالبيانات في “هواوي” لتوفير 73 نموذجًا من منتجات التوزيع للأسواق خارج الصين، وتوحيد القوى مع الشركاء لمساعدة العديد من المؤسسات على التحول الرقمي بسهولة.

كما شارك العملاء المحليون في شمال أفريقيا أفضل ممارساتهم مع منتجات وحلول الاتصالات البيانية الخاصة بشركة “هواوي”، وقال نائب رئيس قسم التكنولوجيا في مجموعة مرجان (Marjane) المغربية مهدي عقرب، إن حل شبكة الحرم الجامعي عالي الجودة من “هواوي” ساعد مرجان على بناء شبكة حرم جامعي مستقبلية ذات وصول فائق السرعة، وتقارب لإنترنت الأشياء، والعمليات والصيانة المبسطة، مما يسهل تحولها الرقمي.

هذا وأعلنت “هواوي” أيضًا عن تحديثات جديدة بالكامل لبرنامج أعضاء نادي الملكية الفكرية IP Club، بما في ذلك الحصول على رؤى جديدة حول أحدث الابتكارات التكنولوجية، والتواصل مع كبار خبراء الصناعة وقادة الرأي، والمشاركة في خطة العلامة التجارية لأعضاء النخبة، وشهد الحدث أيضًا تكريم أعضاء نادي IP Club Diamond بجوائز.

وأكدت الشركة أن صناعات اليوم تقف في مرحلة بالغة الأهمية في التقدم من التحول الرقمي إلى التحول الذكي، وجددت التزامها باستمرار ترقية عروض شبكة Xinghe الذكية اللازمة لبناء أسس بنية تحتية رائدة للشبكات، مما يدفع في نهاية المطاف جميع الصناعات إلى دخول العصر الذكي بكل قوة.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين، وتأسست “هواوي” في عام 1987م، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.

وتعد “هواوي” واحدة من الشركات المزودة الرئيسية في العالم في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة في أربع مجالات رئيسية (شبكات الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الأجهزة الذكية والخدمات السحابية).