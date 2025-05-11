هواوي تُطلق أحدث هواتفها الذكية.. عودة قوية بمزايا متقدمة

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الجديد Nova Y63 الذي يتميز بمواصفات قوية وأداء مميز بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 680. يأتي الهاتف مع معالج رسوميات Adreno 610، إلى جانب 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت.

المواصفات التقنية للهاتف:

نظام التشغيل: Android 12 مع واجهات EMUI 14.2

التصميم: هيكل أنيق بأبعاد (168.3 × 77.7 × 8.9) ملم ووزن 207 غرام

الشاشة: شاشة IPS LCD بحجم 6.75 بوصة، بدقة عرض 1600 × 720 بكسل، مع تردد 90 هيرتز وكثافة بيكسلات تقارب 260 بكسل لكل بوصة

الكاميرا: كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميغابيكسل + 2 ميغابيكسل مع عدسة للتصوير العريض وعدسة macro. بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

الاتصال والتقنيات: دعم لتقنيات Bluetooth 5.0، وUSB Type-C 2.0، وGPS وGLONASS وGALILEO وBDS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع.

البطارية: بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

الجدير بالذكر أن الهاتف لا يدعم خدمات Google Play، مما يعني أنه سيعمل على واجهات هواوي الخاصة.

يُتوقع أن يحقق الهاتف نجاحاً كبيراً في الأسواق بفضل مزيج من الأداء القوي والتصميم الأنيق والمزايا التقنية المتقدمة.