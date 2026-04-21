«هواوي وسامسونغ وون بلس» تشعل المنافسة التقنية

في مشهد تقني متسارع يعكس احتدام المنافسة بين عمالقة الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، كشفت شركات كبرى عن جيل جديد من الابتكارات التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والتصميم المتقدم والأداء العالي، في سباق واضح لإعادة تشكيل مستقبل الأجهزة الذكية.

وبدأت شركة هواوي في الترويج لهاتفها الجديد القابل للطي Huawei Pura X Max، الذي يُعد من أبرز إصداراتها في فئة الهواتف القابلة للطي.

ويأتي الجهاز بتصميم واسع يجعل منه أقرب إلى حاسوب لوحي عند فتحه، مع شاشة داخلية مرنة من نوع Foldable LTPO2 OLED بقياس 7.7 بوصة ودقة (1828 × 2584) بكسل، وشاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة بدقة (1264 × 1848) بكسل، وكلاهما يدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويعتمد الهاتف على نظام HarmonyOS 6.1 ومعالج Kirin 9030 Pro مع معالج رسوميات Maleoon 935، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يضم بطارية بسعة 5300 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، إلى جانب كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة (50 + 12) ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع دعم القلم الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، تستعد شركة سامسونغ لتعزيز حضورها في الفئة المتوسطة عبر هاتفها Galaxy A27، الذي يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وشاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة (1080 × 2340) بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8.5، ويعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت وسعة تخزين حتى 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية بدقة (50 + 8 + 2) ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

وفي قطاع الساعات الذكية، كشفت OnePlus عن ساعة Watch 4 التي جاءت بتصميم متين من التيتانيوم المقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع مقاومة عالية للماء والغبار وفق IP68 وIP69.

وتضم شاشة قياس 1.5 بوصة بزجاج ياقوتي فائق الصلابة وسطوع يصل إلى 3000 nits، ما يضمن وضوحاً عالياً تحت أشعة الشمس. وتعمل الساعة بنظام Wear OS 6.0 وتدعم مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتيح التحكم الصوتي الكامل وإدارة الإشعارات والتطبيقات.

كما تحتوي على حساسات متقدمة لمراقبة الصحة، بما في ذلك معدل نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم وتتبع الموقع عبر الأقمار الصناعية. وتأتي ببطارية بسعة 632 ميلي أمبير توفر حتى خمسة أيام من الاستخدام المكثف، وقد تمتد لأكثر من أسبوعين في وضع توفير الطاقة.