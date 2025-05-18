هواوي Watch 5.. ذكاء متواصل وأداء فاخر

أطلقت شركة هواوي، أحدث إبداعاتها في عالم الساعات الذكية مع ساعة “Watch 5” التي تجمع بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا المتطورة، لتقدم تجربة استخدام استثنائية، هذه الساعة ليست مجرد جهاز لمتابعة الوقت، بل رفيق ذكي متكامل يضم ميزات صحية متقدمة، اتصال لاسلكي متطور، وعمر بطارية طويل يدوم حتى أسبوعين، مما يجعلها منافساً قوياً في سوق الساعات الذكية العالمية.

وبحسب الشركة، تتميز ساعة “Watch 5” بهيكل مميز مصنوع من التيتانيوم المتين مع إطار من الستانلس المقاوم للصدأ وزجاج الياقوت المقاوم للصدمات والخدوش، ما يمنحها متانة عالية وأناقة فائقة. وبفضل حماية بمعايير IP68/IP69، يمكن استخدامها تحت الماء حتى عمق 50 متراً، ما يجعلها مثالية للرياضيين ومحبي السباحة.

ووفق الشركة، الشاشة تعمل بتقنية LTPO AMOLED بحجم 1.5 بوصة، وبدقة عرض 466×466 بيكسل، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة لكل متر مربع، بالإضافة إلى خاصية العرض الدائم (Always-on display) التي تتيح عرض الوقت والبيانات بشكل مستمر دون الحاجة لفتح الشاشة، وتعتمد الساعة على نظام HarmonyOS، مما يتيح لها الاقتران بسهولة مع مختلف الهواتف الذكية والأجهزة، ومزودة بحساسات متقدمة لقياس ضغط الدم، معدل نبض القلب، ومستوى الأكسجين في الدم. كما تحتوي على شريحة NFC لدعم عمليات الدفع الإلكتروني بسلاسة وأمان.

أوبحسب الشركة، ما من حيث الاتصال، فتم تجهيز “Watch 5” بتقنية eSIM التي تتيح إجراء المكالمات الصوتية دون الحاجة للهاتف، بفضل الميكروفونات ومكبرات الصوت المدمجة، ويأتي عمر البطارية بسعة 867 ميلي أمبير، لتمنح المستخدم ما يقارب أسبوعين من الاستخدام المتواصل بشحنة واحدة، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي المكثف.

وبهذه المواصفات، تؤكد هواوي مرة أخرى مكانتها الرائدة في سوق الأجهزة الذكية، مقدمة منتجاً يجمع بين الأناقة والقوة التقنية لتلبية احتياجات المستخدم العصري الباحث عن التميز والتكنولوجيا المتقدمة.

هذا وتأسست شركة هواوي في عام 1987 في مدينة شنجن الصينية، وبدأت كشركة متخصصة في معدات الاتصالات. على مدار العقود الماضية، تحولت هواوي إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوسعت لتشمل تصنيع الهواتف الذكية، الأجهزة الذكية، والحلول الرقمية المتقدمة، وتشتهر هواوي بابتكاراتها في مجال الشبكات وتقنيات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب تطوير منتجات استهلاكية متقدمة مثل الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، والأجهزة اللوحية. تلتزم الشركة بتقديم تكنولوجيا عالية الجودة تجمع بين الأداء المتفوق والتصميم الأنيق، مستهدفة بذلك المستخدمين حول العالم من مختلف الفئات، وتسعى باستمرار لتعزيز تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يجعلها في طليعة الشركات التي تشكل مستقبل التكنولوجيا الذكية.