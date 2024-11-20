هوكستين: هناك تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين، “أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة”.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكستين: “اجتماع اليوم هو تقدم إضافي”، وشدد على “أننا بحثنا وأنجزنا تقدما، وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة”، مؤكدا أن “هناك تقدما وسنعمل أيضا مع الإدارة (الأمريكية) الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة”.

وكان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكستين، بدأ الثلاثاء، زيارة إلى بيروت لإجراء محادثات مع مسؤولين لبنانيين بشأن اقتراح أمريكي يهدف إلى هدنة بين إسرائيل و”حزب الله”،

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية إن “هوكستين”، التقى في بداية الزيارة رئيسَ مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي للرئيس، بري علي حمدان”.

وكانت السفيرة الأمريكية في بيروت، ليزا جونسون، “عرضت الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري، خطة من 13 نقطة تنصّ على هدنة من ستين يوما ونشر الجيش في جنوب لبنان”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، “إن الولايات المتحدة عرضت مقترحات على الطرفين، وقد ردّا على المقترحات التي قدّمناها”.وأوضح في تصريح للصحافيين “جرى تبادل للأفكار حول آلية التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي نعتبر أنه يصب في مصلحة الجميع”، مؤكدا أن “واشنطن ملتزمة في هذه العملية”.