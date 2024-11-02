هولندا.. تفجير متحف وسرقة لوحات رسام شهير

أفادت قناة التلفزيون الهولندية “NOS“، أن “لصوصا اقتحموا مبنى متحف “أويسترفيك” للفنون الجميلة جنوب البلاد وقاموا بتفجيره، وسرقوا لوحتين للفنان التشكيلي الأمريكي آندي وارهول”.

ونقل موقع “كومسومولسكايا برافدا، عن صاحب المتحف مارك فيسر، “أن اللصوص أرادوا سرقة أربعة أعمال فنية لـ “وارهول”، لكن سيارتهم لم تتسع، فأخذوا لوحتين وتركوا الباقي في الشارع”، مضيفا “أن المبنى المتحف تعرض لأضرار جسيمة”.

وأضاف “أن الانفجار ألحق أضرارا لا يمكن إصلاحها بجميع اللوحات الأربع، ولن يكون من الممكن بيعها حتى لو تمكن المجرمون من الفرار، بالإضافة إلى ذلك، فهي مؤمن عليها بشكل جيد، لذلك سيحصل المتحف على مبالغ جيدة من التأمين تمكّنه من إعمار المبنى”.

وبحسب الموقع، “كان هدف المهاجمين سرقة سلسلة من لوحات “الملكات الحاكمات” التي صور فيها الرسام أربع ملكات من دول مختلفة، وهن: الهولندية بياتريكس، والبريطانية إليزابيث الثانية، والدنماركية مارغريت الثانية، وملكة سوازيلاند نتومبي توالا”.

يذكر أن “السارقين استخدموا المتفجرات لاختراق الجدار والاستيلاء على اللوحات بسرعة، وأدى الانفجار إلى تحطم أبواب المتحف والعديد من النوافذ وإلحاق أضرار بزجاج المباني المجاورة”.