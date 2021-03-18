هولندا تُؤكد استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، أمس الأربعاء، نائب سفير هولندا لدى ليبيا السيدة قابرييل ميتز، والوفد المرافق لها، بحضور عضويّ مجلس المفوضيةعبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة.

ويأتي اللقاء بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية، في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي.

وأعربت ميتز عن استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري في المجال الانتخابي وتوظيف تجربة بلادهم العريقة في مجال القانون والانتخابات، لدعم المفوضية في هذا الاستحقاق الوطني الذي أجمع عليه الليبيون كسبيل للاستقرار والتقدم والسلم المجتمعي.

ورافق عضوا مجلس المفوضية، نائبة السفير والوفد المرافق لها في جولة تفقدية لمقر المفوضية للاطلاع على تجهيزاته ومرافقه ومستوى التحضيرات في البنية التحتية التي تضمن توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.