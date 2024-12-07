هولندا.. فقدان العشرات بانفجار مجهول في لاهاي



أعلنت السلطات الهولندية أن انفجارا وحريقا هزا أحد أحياء مدينة لاهاي ما أدى إلى تدمير العديد من الشقق وإصابة عدة أشخاص.

وأفادت المصادر باصابة 4 اشخاص وأن نحو عشرين شخصا في عداد المفقودين بعدما أدى انفجار إلى اندلاع حريق بمبنى سكني من ثلاثة طوابق في لاهاي.

وكتبت إدارة الإطفاء عبر منصة أكس أن المبنى انهار بشكل جزئي عقب الانفجار ودمر الانفجار والحريق الناتج عنه خمس شقق.

ولم يتضح بعد سبب الكارثة، لكن الشرطة قالت إنها تبحث عن سيارة شوهدت وهي تغادر موقع الحادث. وقالت سلطات الطوارئ إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وسمع سكان حي مارياهوف بشمال شرق لاهاي دويا وصراخا قبل الفجر. وقالت واحدة من سكان المنطقة لوسائل الإعلام المحلية إنها اعتقدت أن زلزالا قد وقع.

ونشرت السلطات الهولندية فريق بحث وإنقاذ في مكان الحادث، مزودا بأربعة كلاب مدربة على البحث عن ضحايا.

وأعرب رئيس الوزراء ديك شوف في بيان عن صدمته إزاء صور الكارثة، وقال “أفكاري مع الضحايا وكل من طالتهم الكارثة وأجهزة الطوارئ التي تعمل الآن في الموقع”.

وتحدثت العائلة المالكة الهولندية عن مشاعر مماثلة وقال الملك فيليم-أليكسندر والملكة ماكسيما في بيان “أفكارنا مع هؤلاء المتضررين في لاهاي إثر الانفجار والحريق “، بما في ذلك “الخائفون على مصير أحبائهم”.