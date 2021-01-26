هولندا.. ليلة ثانية من أعمال الشغب بعد فرض «حظر التجول»

شهدت مدن هولندية عدة شهدت أعمال شغب مساء أمس الاثنين، لليلة الـ2 على التوالي، بعد فرض حظر تجول اعتبارا من نهاية الاسبوع الفائت للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

ووقعت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت خراطيم المياه، ومجموعات من المحتجين في مدينة روتردام الساحلية، وكذلك في مدينة جيلين الصغيرة (جنوب) وفي ماستريخت، بحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” عن الشرطة ووسائل الاعلام.

وفي سياق متصل شهدت عدة مدن هولندية أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، خلال مظاهرات منددة بحظر التجول، الذي فرض منذ يوم السبت لمكافحة تفشي وباء كورونا ووقعت مشادات واشتباكات عنيفة في عدة مدن هولندية بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين، واستعانت الشرطة بخراطيم المياه ونشرت كلابا مدربة في ساحة موزيومبلاين في وسط أمستردام، لتفريق مئات المتظاهرين..