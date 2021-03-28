هولندا.. مظاهرات في أمستردام ضد قيود كورونا

أكدت بلدية أمستردام في هولندا، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق مظاهرة تجمع فيها أكثر من ألف شخص للاحتجاج على قيود فيروس كورونا.

ولجأت القوات الأمنية إلى وسائل خاصة بعد تجاهل المتظاهرين دعوات التفرق، حيث خرجت مظاهرات ضد الإجراءات الحكومية التقييدية بشأن فيروس كورونا في هولندا لعدة عطلات نهاية أسبوع متتالية.

وألقت الشرطة القبض الأسبوع الماضي، على 150 شخصا شاركوا في مظاهرات مماثلة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وفرضت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي حظر التجوال في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا، يمتد من الساعة التاسعة مساء وحتى الرابعة والنصف من اليوم التالي، ويواجه المخالفون له غرامة قدرها 95 يورو.

وأثار القرار احتجاجات حاشدة في المدن، فيما مددت الحكومة الحظر حتى 31 مارس الجاري.